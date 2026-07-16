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經濟日報「台灣穩定幣之路」獲肯定 連九年奪新世代金融傳播獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／台北報導

第九屆新世代金融傳播獎昨（15）日揭曉，經濟日報採訪團隊林安妮、邱金蘭、仝澤蓉、李韶菻、徐薈、郭琦、毛綵楣以「台灣穩定幣之路」專題獲獎，這是經濟日報連續第九年蟬聯此殊榮。

新世代金融基金會表示，本屆金融傳播獎一共收到39件參賽作品，談涉議題廣泛，包括穩定幣、詐騙、黃金、主權基金、關稅等。本屆報名作品整體水準極高，顯示媒體對於社會趨勢觀察細膩且頗富創見，報導深入亦緊扣主題。

針對經濟日報得獎作品「台灣穩定幣之路」，新世代金融基金會評審團給予的評語是，全篇透過簡潔易懂的圖文，從「國家貨幣主權」與「全球供應鏈戰略」的宏觀高度，提出事關台灣未來的戰略決策書及具體實踐發行穩定幣的配套建議。兼具廣度及深度，含有極高之公共性及影響性。

「台灣穩定幣之路」專題緣起於去年7月，美國總統川普簽署《天才法案》，要求每一塊美元穩定幣，必須以一比一儲備美債或美元資產，既為實體美元資產提供流動性，亦在鏈上成就美元霸權。

面對新型態的貨幣戰爭，近期包括歐盟、日本、新加坡都在積極發展本幣穩定幣，專題倡議，政府必須正視其為國安議題，且善用台灣此刻最強大且寶貴的供應鏈，作為台灣發展新台幣穩定幣的最佳應用場景。

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