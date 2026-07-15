明年科技預算先期規劃1768億…較今年增百億元 擬優先投入「這些領域」

為打造台灣從矽島進化為人工智慧（AI）之島，國科會委員會15日通過2027年科技預算先期作業1,768億元、創下新高，預計將繼續投入AI新十大建設與五大信賴產業，包括大南方新矽谷方案、晶創台灣方案、次世代通訊方案、智慧機器人方案、太空三期等重大計畫。

2027年科技預算先期規畫1,768億元額度已獲行政院初步同意，較2026年行政院核定數1,665億元，增加103億元，成長6.2%。科技預算規模雖年創新高，惟2027年科技預算先期規畫1,768億元，與今年初國科技爭取1,850億元，仍有近百億元落差。由此可見，科技預算大餅仍會不夠分。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪表示，2027年度科技預算將投入大南方新矽谷方案、晶創台灣方案、次世代通訊方案、智慧機器人方案、高齡科技行動計畫、以及太空三期計畫；另外，淨零科技創新方案、海洋科技方案現在等行政院核定，明年也會分配預算。

過去兩年受到朝野財劃法爭議，致科技預算增加有限。2027年科技預算先期作業較去年新增103億元，也是近兩年來增加較多。張振豪表示，為支科研研究，預計在基礎科研約增加27億元。此外，因為反映消費者物價指數（CPI）成長，在部會一般施政計畫增列約8億元。

他表示，在重點科技政策增列約68億元，包括AI新十大建設、主權AI的算力建置、全民智慧生活圈、全光網路的創新應用、量子科技、淨零科技創新方案、海洋科技方案、智慧政府等。

國科會主委吳誠文表示，台灣近年在半導體與AI領域的深厚累積，不僅是驅動經濟成長的引擎，更是強化國際競爭力的關鍵。台灣應持續發揮半導體與頂尖科技優勢，投入高效能運算、量子運算、智慧機器人、矽光子與主權AI等前瞻技術，並全面強化我國自主研發量能，將AI科技轉化為實質生活應用，進一步推展百工百業經濟蓬勃成長，讓科技紅利普惠全民。