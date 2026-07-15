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張雪機車要在台灣賣？經濟部「不准」：違規可罰2500萬元、要求撤資

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
張雪機車預告最晚明年在台灣展店，經濟部回應「不准輸入」。圖為張雪機車上海旗艦店外觀。聯合報系資料照
張雪機車預告最晚明年在台灣展店，經濟部回應「不准輸入」。圖為張雪機車上海旗艦店外觀。聯合報系資料照

在2026世界超級摩托車錦標賽拿下賽季第六冠的張雪機車表態要來台展店，經濟部說回應：不准。經濟部表示，根據海關進口稅則規定，現行中國大陸製機車（整車）為「大陸物品不准輸入」（MW0）項目，依法不得輸入台灣，若違反規定，最重可罰2500萬元並要求撤資。

經濟部表示，配合財政部，依規定針對外國輸入貨品嚴格把關，以確保中國大陸製機車不得違法輸入國內（包含化整為零），保障國內機車產業發展的權益。

經濟部指出，中國廠商來台投資項目，必須全部符合陸資開放項目，且採逐層審查認定。如經查證發現有陸資違規投資之情事，將依兩岸條例規定最重處新台幣2500萬元罰鍰並得要求撤資。

同時，引進中國大陸有關技術，也必須依「大陸地區產業技術引進許可辦法」的規定事先向投審司申請許可。

經濟部 張雪機車 摩托車

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