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「巴拉圭博覽會」台灣參展團規模史上最大 貿協：台巴經貿邁入黃金期

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
巴拉圭博覽會台灣館開幕儀式三太子與舞獅陣頭吸引大批當地媒體與觀展民眾駐足圍觀。圖／貿協提供
巴拉圭博覽會台灣館開幕儀式三太子與舞獅陣頭吸引大批當地媒體與觀展民眾駐足圍觀。圖／貿協提供

為協助我國企業拓展巴拉圭及鄰近南美洲市場商機，外貿協會7月11日至26日率28家企業參加「2026巴拉圭博覽會(Expo Paraguay 2026)」，其中實體參展業者有23家，創下我國參與該展歷年最大規模，貿協表示，台巴雙邊經貿關系正邁入黃金時期。

2026巴拉圭博覽會台灣館14日開幕，由我駐巴拉圭共和國大使李岳融偕同巴國工商部長Marco Riquelme、觀光部長Jacinto Santa María、公共辯護部部長Javier Esquivel、外交部政務次長Víctor Verdún、巴拉圭農牧部次長Juan Anselmo Molinas、台巴科技大學校長Jorge Duarte等部會首長共同揭幕，現場安排電音三太子及舞獅演出，結合文化意象與商展氛圍，成功營造熱烈交流場面，展現台灣的文化軟實力與國際親和力。

台灣館對接南美市場，展出亮點聚焦「永續農業」與「生技保健」，並促成多項指標性實質商機。在永續農業方面，搭上全球綠色農業趨勢，首次參展的群耕農業及巨聖油脂聯手展示創新的無毒植物保護資材，目前正與巴國農業部展開初步合作洽談，展現台灣綠色農業科技潛力。

生技保健領域看準南美寵物醫療檢測商機，百衛生物科技於展期重磅宣布，正式於亞松森設立南美洲分公司「Bioguard Corporation LATAM」，以巴拉圭為戰略樞紐，成為台灣動物用生技醫療實力成功落地、輻射拉美市場的重要里程碑。

此外，台灣利得的筋絡舒緩系列產品引發熱烈迴響，連續三年隨台灣館深耕巴拉圭終迎豐收，不僅透過經銷商與阿根廷指標性大藥廠展開區域代理洽談，更獲在地連鎖藥局主動接洽門市上架，為台灣生技產業打通中南美洲的終端零售通路。

貿協表示，「巴拉圭博覽會」由巴拉圭農村協會（ARP）主辦，是巴拉圭規模最大的國際商業盛事，展出涵蓋農業機械、食品加工及畜牧設備等產業，據我國海關統計，受惠於2025年7月生效的「台巴經濟合作協定（ECA）第8號決議文」，包含豬肉、小麥粉等17項產品獲關稅減免，有效帶動雙邊貿易快速成長，2025年台巴貿易總額4.06億美元，年增66.78%，較2018年ECA生效前成長逾5倍，展現貿易自由化的成果。

巴拉圭 外交部 外貿協會

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