「巴拉圭博覽會」台灣參展團規模史上最大 貿協：台巴經貿邁入黃金期

為協助我國企業拓展巴拉圭及鄰近南美洲市場商機，外貿協會7月11日至26日率28家企業參加「2026巴拉圭博覽會(Expo Paraguay 2026)」，其中實體參展業者有23家，創下我國參與該展歷年最大規模，貿協表示，台巴雙邊經貿關系正邁入黃金時期。

2026巴拉圭博覽會台灣館14日開幕，由我駐巴拉圭共和國大使李岳融偕同巴國工商部長Marco Riquelme、觀光部長Jacinto Santa María、公共辯護部部長Javier Esquivel、外交部政務次長Víctor Verdún、巴拉圭農牧部次長Juan Anselmo Molinas、台巴科技大學校長Jorge Duarte等部會首長共同揭幕，現場安排電音三太子及舞獅演出，結合文化意象與商展氛圍，成功營造熱烈交流場面，展現台灣的文化軟實力與國際親和力。

台灣館對接南美市場，展出亮點聚焦「永續農業」與「生技保健」，並促成多項指標性實質商機。在永續農業方面，搭上全球綠色農業趨勢，首次參展的群耕農業及巨聖油脂聯手展示創新的無毒植物保護資材，目前正與巴國農業部展開初步合作洽談，展現台灣綠色農業科技潛力。

生技保健領域看準南美寵物醫療檢測商機，百衛生物科技於展期重磅宣布，正式於亞松森設立南美洲分公司「Bioguard Corporation LATAM」，以巴拉圭為戰略樞紐，成為台灣動物用生技醫療實力成功落地、輻射拉美市場的重要里程碑。

此外，台灣利得的筋絡舒緩系列產品引發熱烈迴響，連續三年隨台灣館深耕巴拉圭終迎豐收，不僅透過經銷商與阿根廷指標性大藥廠展開區域代理洽談，更獲在地連鎖藥局主動接洽門市上架，為台灣生技產業打通中南美洲的終端零售通路。

貿協表示，「巴拉圭博覽會」由巴拉圭農村協會（ARP）主辦，是巴拉圭規模最大的國際商業盛事，展出涵蓋農業機械、食品加工及畜牧設備等產業，據我國海關統計，受惠於2025年7月生效的「台巴經濟合作協定（ECA）第8號決議文」，包含豬肉、小麥粉等17項產品獲關稅減免，有效帶動雙邊貿易快速成長，2025年台巴貿易總額4.06億美元，年增66.78%，較2018年ECA生效前成長逾5倍，展現貿易自由化的成果。