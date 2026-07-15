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大陸品牌張雪機車傳來台展店 經濟部：中國製整車依法不得輸入
媒體報導，中國品牌張雪機車宣示將來台展店。經濟部今天表示，依現行海關進口稅則規定，中國大陸製機車（整車）屬「大陸物品不准輸入」項目，依法不得輸入台灣，中國製的張雪機車若依報導所述進口後在台販售，亦適用相關規範。
媒體報導，張雪機車董事長張雪日前受訪時表示，非常希望能到台灣開店，時間「最晚不超過明年」。經濟部今天表示，配合財政部依規定針對外國輸入貨品嚴格把關，確保中國大陸製機車不得違法輸入國內，包括透過化整為零方式輸入，以保障國內機車產業發展權益。
此外，針對中國廠商來台投資部分，經濟部表示，中國廠商投資項目必須符合陸資開放項目，並採逐層審查認定。若經查證發現有陸資違規投資情事，將依兩岸條例規定，最重處新台幣2500萬元罰鍰，並得要求撤資。
經濟部說明，若涉及引進中國大陸相關技術，也須依「大陸地區產業技術引進許可辦法」規定，事先向投資審議司申請許可。
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