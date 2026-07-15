智慧城市發展 歐美偏重韌性治理、日韓聚焦智慧應用

各國智慧城市發展狀況略有不同。台經院指出，美國與歐盟偏重關鍵基礎設施的「韌性治理」，日本與韓國則聚焦於示範城市的「智慧應用」。我國也應進一步盤點關鍵基礎設施，全面導入數位孿生及AI防災應用，透過生活實驗場域的運作，精準落實技術落地與擴散效益。

台經院副研究員林巍於《台經月刊》中指出，智慧城市的概念，最早可追溯至2008年IBM提出「智慧地球」（Smarter Planet）願景；早期發展主要著重於資通訊科技、感測器、物聯網與雲端平台等技術導入，思維偏向「技術驅動」與「系統效率」。但隨著智慧城市歷經十餘年發展，也已逐步由技術展示與單點應用，轉向更重視永續發展、社會包容與整體治理能力。

林巍表示，隨著全球地緣政治競爭加劇、供應鏈重組、氣候風險升高，以及關鍵基礎設施安全議題日益受到重視，智慧城市發展已逐步從提升城市效率與服務便利，轉向強調城市系統面對外部衝擊時的承受、調適與復原能力，韌性亦逐漸成為智慧城市的重要內涵。現階段智慧城市的發展重點，已經不再只是導入資通訊設備或提升行政效率，而是要透過AI、雲端運算與數位孿生技術，全面強化城市在氣候變遷、人口高齡化、公共安全及能源轉型時的系統承受力與復原力。

不過，觀察國際發展路徑，各國因應自身國情而有不同的政策側重。林巍指出，台灣面對此波浪潮，於今年大力推動「AI新十大建設」，強化通訊備援與防災效能，接下來宜進一步盤點關鍵基礎設施，全面導入數位孿生及AI防災應用，透過生活實驗場域的運作，精準落實技術落地與擴散效益。