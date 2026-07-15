快訊

美到像AI！日本正妹主播「超貼身洋裝」私照瘋傳 34歲真實狀態網全看傻

中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊20歲投手何宗旂任意引退

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

今年上半年台灣對外投資達362.5億美元、年增98% 主因是台積電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部投審司15日發布我對外投資及僑外投資概況。今年前上年我核准對外投資金額計362.5億美元，年增98.01%，主要係因核准台積電（2330）。聯合報系資料照
經濟部投審司15日發布我對外投資及僑外投資概況。今年前上年我核准對外投資金額計362.5億美元，年增98.01%，主要係因核准台積電（2330）。聯合報系資料照

經濟部投審司15日發布我對外投資及僑外投資概況。今年前上年我核准對外投資金額計362.5億美元，年增98.01%，主要係因核准台積電（2330），台積電以300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、緯穎科技5億美元投資美國、華碩電腦5億美元增資新加坡。

在僑外投資方面，經濟部指出，今年1-6月核准僑外投資件數為1,163件，投資金額計89億64萬7,000美元，年增20.84%，主要係核准新加坡商MICRON SEMICONDUCTOR ASIA PTE. LTD.以對台灣美光記憶體之貨幣債權約美金43億3,000萬元，用以認購增資股份；美商MICROSOFT CORPORATION約以2億7,294萬美元增資台灣微軟、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以2億2,215萬美元增資沃旭西北大彰化控股。

在對外投資方面，經濟部指出，今年1-6月核准對外投資件數為326件，投資金額計美金362億5,779萬7,000元，較上年同期增加98.01%，主要係核准台積電以美金300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、緯穎科技以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION及華碩電腦股份有限公司以5億元美元增資新加坡ASUS GLOBAL PTE. LTD.所致。

台積電 經濟部

延伸閱讀

不是美國！近五年台灣對外投資1,486億美元 最大投資地是「這一國」

經部：近5年台商對外投資增逾5成 美、東協占比攀升

華南金獲利／上半年賺173.64億元創同期新高 EPS達1.25元

台新新光金獲利／上半年大賺438.3億元、續創歷史新高 EPS 1.71元

相關新聞

讓退休金變多！周五起11.5萬純舊制勞工可參加新制自提了

勞動部今發布修正「勞工退休金條例施行細則」，本周五（17日）起將開放純勞退舊制勞工可參與勞退新制的自願提繳，預估約11.5萬名純舊制勞工適用。

大陸品牌張雪機車傳來台展店 經濟部：中國製整車依法不得輸入

媒體報導，中國品牌張雪機車宣示將來台展店。經濟部今天表示，依現行海關進口稅則規定，中國大陸製機車（整車）屬「大陸物品不准...

今年上半年台灣對外投資達362.5億美元、年增98% 主因是台積電

經濟部投審司15日發布我對外投資及僑外投資概況。今年前上年我核准對外投資金額計362.5億美元，年增98.01%，主要係因核准台積電（2330），台積電以300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、緯穎科技5億美元投資美國、華碩電腦5億美元增資新加坡。

能源署：允能風場最終罰款11.6億元結案

經濟部能源署表示，離岸風電允能風場的原開發商達德能源因施工延期、出售股權，違反經濟部相關規定，總計違約開罰約11.6億元結案。

美伊衝突再起LNG又漲了 曾文生：台電有民股 氣價與中油親兄弟明算帳

美伊軍事衝突再起，液化天然氣LNG價格回升至16美元，立法院經濟委員會今日審查台電預算，多位立委關切天然氣採購成本對台電財務的影響。台電董事長曾文生表示，液化天然氣（LNG）價格除了受國際油價影響，也受亞洲現貨市場價格波動左右，但台電向中油採購的LNG價格並沒有完全跟著現價變動，雙方正在討論有效的計價方式。

對陸投資83%降至3%！卓揆宣示「轉向海洋」：修正對單一市場依賴

行政院長卓榮泰今出席在台中登場的亞洲台灣商會聯合總會聯席會開幕。他在致詞時，宣誓我經貿戰略布局，「我們認為不應該，也絕對要修正過去那種對單一市場的依賴」。我對陸投資在全球占比從83.8%，現在剩下3.7%，轉向海洋、更足以信賴的國際大市場，轉型過程難免有陣痛，但會讓未來跟國際對齊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。