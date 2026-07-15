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今年上半年台灣對外投資達362.5億美元、年增98% 主因是台積電
經濟部投審司15日發布我對外投資及僑外投資概況。今年前上年我核准對外投資金額計362.5億美元，年增98.01%，主要係因核准台積電（2330），台積電以300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、緯穎科技5億美元投資美國、華碩電腦5億美元增資新加坡。
在僑外投資方面，經濟部指出，今年1-6月核准僑外投資件數為1,163件，投資金額計89億64萬7,000美元，年增20.84%，主要係核准新加坡商MICRON SEMICONDUCTOR ASIA PTE. LTD.以對台灣美光記憶體之貨幣債權約美金43億3,000萬元，用以認購增資股份；美商MICROSOFT CORPORATION約以2億7,294萬美元增資台灣微軟、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以2億2,215萬美元增資沃旭西北大彰化控股。
在對外投資方面，經濟部指出，今年1-6月核准對外投資件數為326件，投資金額計美金362億5,779萬7,000元，較上年同期增加98.01%，主要係核准台積電以美金300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、緯穎科技以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION及華碩電腦股份有限公司以5億元美元增資新加坡ASUS GLOBAL PTE. LTD.所致。
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