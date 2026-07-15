今年上半年台灣對外投資達362.5億美元、年增98% 主因是台積電

行政院長卓榮泰今出席在台中登場的亞洲台灣商會聯合總會聯席會開幕。他在致詞時，宣誓我經貿戰略布局，「我們認為不應該，也絕對要修正過去那種對單一市場的依賴」。我對陸投資在全球占比從83.8%，現在剩下3.7%，轉向海洋、更足以信賴的國際大市場，轉型過程難免有陣痛，但會讓未來跟國際對齊。

2026-07-15 14:26