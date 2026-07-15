讓退休金變多！周五起11.5萬純舊制勞工可參加新制自提了

勞動部今發布修正「勞工退休金條例施行細則」，本周五（17日）起將開放純勞退舊制勞工可參與勞退新制的自願提繳，預估約11.5萬名純舊制勞工適用。

勞動部表示，這次修正布勞工退休金條例施行細則第21條之2、第21條之3、第21條之4，開放讓純舊制勞工可每月自提工資6%以內的退休金，舊制勞工自提後，若已經符合勞基法退休要件，但勞動契約仍繼續，還可以進一步跟雇主協商提前結算舊制退休金，結算後必須將退休金全數移入勞保局的個人退休金專戶。

勞動部強調，「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，用意是增加純舊制勞工可自提退休金的選擇，並未改變純舊制勞工身分，因此，雇主不須為純舊制勞工提繳勞退新制退休金，但若還有舊制勞工年資未結清或結算完畢，仍須依照勞退舊制規定，為勞工提撥退休準備金。

另外，提前結存退休金的勞工，勞動契約並未終止，因此，勞雇雙方當下結算若未滿45個基數者，勞工繼續工作的年資，雇主仍應於實際終止契約時，給付尚未結算基數的舊制退休金，或再經由勞雇雙方合意，逐年結算存入勞保局的個人退休金專戶，舉例來說：

一、勞工年齡55歲，工作年資25年，累積40個退休金基數，合意結算日的平均工資為5萬元，提前結算的退休金金額為200萬元（40基數、5萬元），全數移入勞保局的個人退休金專戶。 二、若勞工結算後繼續工作5年，會再累積5個基數的退休金，若勞工60歲實際退休時的平均工資為6萬元，雇主仍應給付30萬元（5基數、6萬元）退休金。 三、或者，勞雇雙方合意結算40個退休金基數後，勞工繼續工作，勞雇雙方也可再逐年合意結算因工作年資所生基數的退休金，例如：勞工繼續工作1年，勞雇雙方再合意結算1個基數的退休金，但結算的退休金必須直接存入個人退休金專戶。

勞動部表示，修正條文自15日發布，並自17日起生效。後續也將舉辦法令說明宣導會，相關表單、常見問答、流程說明等資訊將置放於「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」專區，如有相關疑問，可撥打勞動部免付費諮詢專線1955洽詢。