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能源署：允能風場最終罰款11.6億元結案
經濟部能源署表示，離岸風電允能風場的原開發商達德能源因施工延期、出售股權，違反經濟部相關規定，總計違約開罰約11.6億元結案。
立法院經委會15日審查台電預算，國民黨立委楊瓊瓔關切允能風場延遲併聯發電4、5年，能源署依契約到底罰了多少錢？如果把411億元的罰款依法合規要回來，台電至少能減輕一點負擔。
能源署解釋，411億元罰款是指在股權變更時對財務條件有變造或隱匿，但經查證並沒有變造或隱匿，但因有股權調整及施工延誤，因此總共開罰約11.6億元。
位於雲林外海的允能風場原定2020年底完工併聯，但工程大幅延宕，最後在股權重組後，2025年8月才正式商轉。
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