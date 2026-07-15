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美伊衝突再起LNG又漲了 曾文生：台電有民股 氣價與中油親兄弟明算帳

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美伊軍事衝突再起，液化天然氣LNG價格回升至16美元。圖為LNG船。圖／中油提供
美伊軍事衝突再起，液化天然氣LNG價格回升至16美元。圖為LNG船。圖／中油提供

美伊軍事衝突再起，液化天然氣LNG價格回升至16美元，立法院經濟委員會今日審查台電預算，多位立委關切天然氣採購成本對台電財務的影響。台電董事長曾文生表示，液化天然氣（LNG）價格除了受國際油價影響，也受亞洲現貨市場價格波動左右，但台電向中油採購的LNG價格並沒有完全跟著現價變動，雙方正在討論有效的計價方式。

根據台電最新財報，今年1至5月台電稅前虧損144億元，去年1-5月稅前虧損為285億元，去年全年稅後盈餘達746億元。不過，今年LNG價格因受美伊戰爭影響而大幅波動，立委關切燃料成本對台電發電成本的影響，台電的LNG是向中油採購，而中油也因為美伊戰爭導致氣價上漲而調高發電業的LNG售價，是否加重台電的營運負擔？

曾文生說明，LNG價格變動受油價與現貨價格影響，現在國際原油價格從100多美元回跌至80美元，原本已跌至15餘美元的LNG價格，這幾天又因中東局勢變化而回升，JKM（Japan-Korea Marker）的LNG現貨價格上漲。

曾文生表示，台電與中油雖是兄弟公司，但一定要明算帳，因為台電有民股股東，價格的訂定是全年預測價，並沒有完全跟進現價變化，台電與IPP業者的天然氣用量合計占中油進口天然氣的8成，如何與中油有效地重新計價，雙方已有多次討論。

台電 中油 曾文生

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