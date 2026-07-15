對陸投資83%降至3%！卓揆宣示「轉向海洋」：修正對單一市場依賴

行政院長卓榮泰今出席在台中登場的亞洲台灣商會聯合總會聯席會開幕。他在致詞時，宣誓我經貿戰略布局，「我們認為不應該，也絕對要修正過去那種對單一市場的依賴」。我對陸投資在全球占比從83.8%，現在剩下3.7%，轉向海洋、更足以信賴的國際大市場，轉型過程難免有陣痛，但會讓未來跟國際對齊。

卓榮泰分析，我國2010年對中國大陸市場的投資，在全球的投資占比高達83.8%，現在剩下3.7%，投資移轉歐美及南向國家；對美國的投資成長了78%，對南向國家投資也成長了30.1%，我國開始分散市場、開始轉向面向海洋，面向一個更廣闊、更安定、更足以信賴的國際大市場。

卓榮泰強調，轉型過程難免有陣痛，但會讓未來跟國際對齊，占據先進的國際社會市場，朝向更可信賴的國際市場去發展，政府也會協助大家往國際市場去開拓。

卓榮泰指出，為保護在全球布局的台商，行政院也組成了跨境鎮壓機關的協助平台，要協助台商們，不要因為有跨境鎮壓、長臂管轄的事情，影響到大家生活上的不便。

卓榮泰指出，台灣有能力進入到國際軍工產業的行列，除獲立法院支持第一批國防特別預算，還提出第二批無人機的產業條例與預算，希望立法院支持，讓台灣的軍工產業對接到國際非紅供應鏈。政府也照顧中小企業，未來8年加碼1000億投資助中小微企業轉型升級，草案會在9月就送請立法院審議。

卓榮泰指出，盼大家珍惜台灣自由民主生活方式，Team Taiwan不是一句口號，而且要Taiwan Number One，一起用更具體的行動來關心台灣，就像剛剛唱國歌，我們對中華民國台灣的熱愛，一心一德，貫徹始終。