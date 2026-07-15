勞退舊制鬆綁 勞動部發布17日生效

為強化勞工退休金條例施行前已適用勞動基準法，於勞工退休金條例施行後，仍服務於同一事業單位，並選擇繼續適用純舊制勞工之退休金權益，勞動部依據行政院院會通過的《勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金》方案，修正「勞工退休金條例施行細則」於15日發布，17日起生效。

勞動部說明，此次修正發布「勞工退休金條例施行細則」第21條之2、第21條之3、第21條之4，重點包含：

一、純舊制勞工得於每月工資6%範圍內，自願提繳退休金，透過自身儲蓄，累積退休金。

二、純舊制勞工於自願提繳退休金後，並符合勞動基準法所定退休要件者，得於勞動契約存續期間，經勞雇雙方合意提前結算勞動基準法工作年資之退休金。另為保障勞工實際退休後之生活所需，結算之退休金應全數移入勞工保險局之個人退休金專戶。

三、勞雇雙方合意結算退休金後，勞工繼續工作所生工作年資於勞動契約依法終止時，雇主仍應計給退休金。勞雇雙方亦得逐年合意結算繼續工作年資所生退休金，並於結算後全數移入勞工保險局個人退休金專戶。

勞動部強調，此次《勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金》方案，是增加純舊制勞工得自願提繳退休金之選擇，並未改變純舊制勞工之身分。

因此，雇主不須為純舊制勞工提繳勞退新制退休金，但若還有勞退舊制勞工年資未結清或結算完畢，仍須依照勞退舊制規定，為勞工提撥退休準備金。

另外，提前結存退休金之勞工，勞動契約並未終止，因此，勞雇雙方當下若係結算未滿45個基數者，勞工繼續工作所生工作年資，雇主仍應於實際終止契約時，給付尚未結算基數的退休金，或再經由勞雇雙方合意，逐年結算存入勞工保險局個人退休金專戶，舉例說明如下：

一、勞工年齡55歲，工作年資25年，累積40個退休金基數，合意結算日之平均工資為新台幣5萬元，提前結算的退休金金額為200萬元（40基數 5萬元），全數移入勞工保險局之個人退休金專戶。

二、若勞工結算後繼續工作五年，因繼續工作會再累積5個基數的退休金，若勞工60歲實際退休時之平均工資為6萬元時，則雇主仍應給付30萬元（5基數 6萬元）退休金。

三、或是勞雇雙方合意結算40個退休金基數後，勞工繼續工作，勞雇雙方亦可再逐年合意結算因工作年資所生基數的退休金，例如：勞工繼續工作一年，勞雇雙方再合意結算1個基數的退休金，但結算的退休金必須直接存入勞工保險局個人退休金專戶。

勞動部表示，此次修正條文即日起發布，並自17日起生效，為使勞雇雙方得以進一步瞭解勞工退休金條例施行細則修正的內容，將陸續舉辦法令說明宣導會，相關表單、常見問答、流程說明等，也將陸續置放於「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」專區。