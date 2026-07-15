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照護、情感需求發酵 陪伴型人型機器人2030年產值估達11億美元

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北即時報導

根據TrendForce最新機器人產業研究，陪伴型機器人除了早期由日本主導的長照陪伴、療癒設計，近年已拓展至真人化互動和情感陪伴，日前中國廠商優必選發表超仿生人型機器人U1，象徵此類陪伴型產品正式跨入真人化時代。隨著全球人口結構走向高齡化、少子化，且獨居人口持續增加，陪伴型人型機器人需求獲得快速崛起的「陪伴經濟」支撐，預估其產值2030年將達11億美元。

TrendForce表示，日本是最早發展陪伴型機器人的市場之一，如GROOVE X推出LOVOT，以情感互動、療癒陪伴為產品核心，完全捨棄生產力功能。日本產業技術綜合研究所（AIST）則與合作夥伴開發海豹外型的PARO療癒機器人，用於失智症照護與心理陪伴，獲長照機構廣泛採用。這些日本產品驗證陪伴型機器人的市場可行性，多採取可愛、卡通化的設計以提升使用者接受度，較少追求真人外觀。

相較日本強調療癒與親和力，近年中國陪伴型機器人更加重視仿生外型、情緒表達和自然應對，期能提升真人互動感，多數廠商以陪伴功能為前提，開發局部人型產品。如松延動力的桌面陪伴機器人小月，強調聲形同步與家庭陪伴；春水堂聚焦高擬真人體外觀、觸覺回饋和體溫模擬，著眼陪伴沉浸感。

優必選U1則擁有高擬真矽膠皮膚、88個自由度，搭載養成系情感大模型以辨識多種情緒狀態，鎖定家庭互動、心理支持等消費市場。與其他業者的切入方式不同，優必選原就專注開發人型機器人，現在更賦予產品互動陪伴能力，其中關鍵在中國供應鏈、AI模型、製造技術快速累積，有助於結合人型機器人的硬體能力與情感陪伴需求，開啟新商業模式。

TrendForce表示，U1問世代表人型機器人供應鏈已從工業延伸至消費電子市場。未來，除了伺服馬達、減速機、關節模組等傳統關鍵零組件，高擬真材料、多模態感測器、微表情驅動器、情感模型，以及本地端AI推論能力的重要性將同步提升，創造新的供應鏈機會。

然而，陪伴型人型機器人仍面臨不少挑戰，不僅續航力已被放大檢視，尚包括情感互動自然度、人格記憶維持性、功能安全隱私等，以及產品成本與價格區間的平衡。由於情感陪伴機器人與使用者互動更頻繁，預期將促使廠商更聚焦於硬體、AI模型、生態系與內容服務的整合，優必選U1的上萬筆訂單反映市場初步迴響，然如何延續嘗新外的市場動能仍待觀察。

長照 機器人 日本

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