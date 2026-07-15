技職力100 產官學共商 AI 時代人才培育

由教育部指導、Skills for U主辦「2026台灣技職教育年會」於7月15日國際青年技能日登場，今年以「AI時代的人才共育解方」為主題，吸引產業、學校、政府三方代表與會，總計超過300位技職教育工作者、企業代表與政策制定者參與，聚焦AI浪潮下技職人才培育的結構性課題。

此外，本屆「技職力100」共蒐集逾100件產學現場正在發生的人才培育解方案例，於年會現場公開驗證與交流。

2026台灣技職教育年會開幕式由總統府副秘書長何志偉、教育部常務次長朱俊彰、勞動部勞動力發展署副署長施淑惠、經濟部產業發展署主任秘書李純孝共同出席致詞。

產業與公協會代表包括中華民國全國工業總會副秘書長陳鴻文、中華民國全國中小企業總會副秘書長徐凡祐、中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲及年會召集人Skills for U執行長黃偉翔，邀請分別針對技職人才與產業需求接軌提出觀察。

朱俊彰表示，技職教育是台灣基礎工業重要的人才來源，除了符合產業發展，也培養學生具備專門技術能力。然而面對少子女化、產業變化迅速、課程與產業現場的對接，以及技職師資與設備優化等問題，教育部持續推動技職教育轉型與升級政策，並強化技術型高中、科技大學與產業之間的銜接。

朱俊彰說，教育部支持學校改善實作設備、深化實務課程、推動產學合作，也鼓勵學校和企業一起設計更符合未來需求的人才培育模式。至於面對AI時代，教育部也會持續推動學生具備數位能力、AI素養與跨域學習能力。

2026台灣技職教育年會上午主題論壇「AI供應鏈時代的技職人才新路徑：從產業需求到學校落地」，共分三個子題。

首先由台灣美光分享對STEM人才培育、AI素養提升、產業技能養成與青年職涯準備的觀察，協助更多學生理解未來科技產業所需能力、面對AI新世代技職人才如何支撐台灣製造競爭力，以及科技大學如何承接AI供應鏈人才培育任務。

隨後進行綜合對談，聚焦企業對技職生「動手做」能力的實際需求、教師如何在非AI專業背景下帶領學生跨越產學鴻溝，並邀請與談人以一句話總結2026年產學合作解方的核心要素，形成具體可行的行動備忘錄，展現本屆年會串聯政府、企業、公協會、學校與民間夥伴的規模與能量。

教育部除了表揚本屆技職力100的獲獎者外，也感謝所有支持台灣技職教育的政府單位、企業夥伴、學校、老師與教育工作者。

為讓台灣技職教育能夠持續培育更多有能力、有自信、有未來的青年人才，教育部將持續和各部會、產業界、學校與民間夥伴合作，讓技職教育更貼近產業、支持學生、強化師資、充實設備、連結國際，讓每一位孩子都能在適合自己的道路上發光，也讓台灣在世界競爭中持續前進。