北部5MW以上AI資料中心解禁 曾文生點名兩地方可提專區方案

經濟部長龔明鑫日前與立法院經濟委員會立委前往桃園市觀音產業園區考察，龔明鑫透露桃園以北5MW以上資料中心設置的限制可望解禁，台電董事長曾文生今日進一步表示，如果桃園市或基隆市可在電廠附近規畫AI資料中心專區，台電可與地方政府合作。

台電2024年宣布不再核供桃園以北5MW以上資料中心用電，要求用電量高的AI資料中心應設置在電廠附近，減少台電供電壓力，不過，隨著大潭電廠增建機組的完工，此項限制將鬆綁。

日前在桃園市的考察會議中，龔明鑫與經委會立委達成共識，經濟部提出在電廠周邊劃設算力中心專區，並由地方政府和台電研究專區規畫開發的期程。

立法院經委會今日審查台電預算，曾文生受訪時表示，AI資料中心用電量大，當時限令針對用電5MW以上的資料中心，台電兩棟大樓用電量才4MW，5MW大約等於北車新光百貨整棟大樓的商業用電量。

曾文生指出，如果是企業自己使用AI算力，這不成問題，比較有問題的是集合式出租空間，或是Cloud Services provider，國外這類大規模用電的資料中心，幾乎都會被要求要接近電廠，甚至要求自備電力。

針對桃園以北的狀況，曾文生表示，台電2023年9月的供電會議中已決定不核供桃園以北5MW以上AI資料中心的用電申請，因為當時有很多雲端服務廠商尋的機房地點集中在桃園以北，為了避免有虛占饋線等情況，台電就依照營運規章，決定桃園以北5MW以上暫緩供應。

曾文生指出，2023年因大潭7、8、9號三部機組正在興建，協和電廠的更新改建也還沒有通過環評，所以當時北部的用電規劃，還在不確定的狀態，但現在大潭7、8、9號已接受調度，協和電廠通過環評開始要進行興建，在未來的供電狀況比較清楚的情形之下，台電已與桃園市政府做過溝通討論。

曾文生表示，大潭電廠所在地的桃園市政府、協和電廠所在地的基隆市政府，若能提出在電廠附近設置AI Data Center的專區規劃，台電可與桃園市政府、基隆市政府合作AI Data Center專區的設置。