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富達國際：成長與通膨並存 市場正由「成長主導」轉向「通膨主導」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

隨著7月財報季登場，富達全球動能多元基金經理人張宇翔表示，企業獲利可望重新成為驅動市場的重要力量。同時，全球市場正出現結構性轉變，投資環境正由過去的「成長主導」，逐步邁向由通貨膨脹與利率影響資產定價的新階段。

張宇翔認為，展望第3季，財報季將是市場的重要觀察重點。目前企業獲利動能仍具韌性，尤其科技與金融產業最受期待。AI投資周期正由早期半導體擴展至電力設備、資料傳輸、網路基建及雲端基礎設施等更廣泛受惠產業，因此投資焦點也由單一晶片供應鏈，逐步轉向整體AI生態系。

區域方面，美國與新興亞洲仍是配置核心。張宇翔指出，美國受惠於企業獲利韌性、AI創新優勢及成熟資本市場；亞洲則受惠AI供應鏈發展，尤其台灣與中國大陸科技產業仍具長期競爭力。相較之下，歐洲因為成長動能較弱及政策不確定性較高，吸引力較有限。

產業方面，AI仍是最具確定性的長期主題，但張宇翔認為，市場焦點已從題材轉向獲利與評價。金融股也是目前較具吸引力的配置方向。受惠於IPO、併購及資本市場活動回升，銀行及金融機構手續費收入改善，加上估值仍偏低及市場持倉較輕，未來獲利仍有上調空間。

張宇翔表示，在固定收益市場方面，短存續期與高品質公司債仍是較受青睞的配置方向。可轉換公司債兼具股票成長潛力與債券防禦特性，也逐漸成為攻守兼備的重要工具。

通膨 資本市場 基金

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