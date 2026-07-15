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台中市太陽光電裝置容量逼近1GW 再生能源成長率躍居六都第三

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中市太陽光電累計裝置容量已達967MW，發電量能相當於接近兩部燃氣機組裝置容量。中市經發局／提供
中市太陽光電累計裝置容量已達967MW，發電量能相當於接近兩部燃氣機組裝置容量。中市經發局／提供

台中市政府積極推動能源轉型，持續擴大再生能源建置成果。根據最新統計，台中市再生能源總裝置容量已位居全國第四、六都第二，其中太陽光電建置表現亮眼；在市府推動「先公後私、先大後小」策略下，114年新增太陽光電裝置容量達113MW，再生能源裝置容量成長率達5.4%，躍居六都第三。

截至目前為止，全市太陽光電累計裝置容量已達967MW，持續朝1GW(十億瓦)目標邁進，發電量能相當於接近兩部燃氣機組裝置容量。

台中市經濟發展局表示，市府近幾年積極推動「光電倍增」、「光電三倍增」及「光電四倍增」等計畫，由政府攜手民間企業及市民共同推動太陽光電建置，各階段目標皆提前達成。114年新增裝置容量113MW，更已超越103年至107年五年間新增總量，顯示台中太陽光電建置持續穩健成長。

經發局指出，市府整合各局處資源推動公有場域設置太陽光電，其中教育局積極輔導校園建置，裝置容量已達128MW；經發局也持續於公有市場及台中國際會展中心等公共設施設置太陽光電，透過公有場域帶頭示範，逐步擴大綠能發展成果。

除太陽光電外，市府經發局也持續推動多元再生能源發展，涵蓋水力發電、陸域風電及生質能等，打造更完善的綠能結構。其中，水利局推動的「食水嵙溪排水小水力發電廠」，為全台首座由地方政府主導興建的小水力發電廠，成為地方推動能源轉型的重要案例。

依台電公司截至115年5月底統計，台中市再生能源總裝置容量已達約2,246MW，穩居全國第四、六都第二。

此外，台中市離岸風電建設也持續推進。經濟部離岸風電區塊開發第3-1及3-2階段遴選中，由哥本哈根基礎建設基金(CIP)投資的「台中渢妙」離岸風場分別取得500MW及600MW開發容量，預計於116年及119年陸續併聯發電。

經發局表示，待風場全數完工後，將進一步提升台中再生能源供應量能，持續朝低碳、永續及淨零城市目標邁進。

台中市太陽光電裝置容量逼近1GW，再生能源成長率躍居六都第三。中市經發局／提供
台中市太陽光電裝置容量逼近1GW，再生能源成長率躍居六都第三。中市經發局／提供

經發局於台中國際會展中心設置太陽光電，透過公有場域帶頭示範，逐步擴大綠能發展成果。中市經發局／提供
經發局於台中國際會展中心設置太陽光電，透過公有場域帶頭示範，逐步擴大綠能發展成果。中市經發局／提供

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