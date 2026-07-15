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K型經濟加劇！人力銀行調查82%上班族遭凍薪

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
1111人力銀行發布「2026上班族加薪調查」。1111人力銀行發言人莊雨潔（中）建議，企業若無法單純透過薪資競爭人才，可以從福利制度進行調整。1111人力銀行／提供
1111人力銀行發布「2026上班族加薪調查」。1111人力銀行發言人莊雨潔（中）建議，企業若無法單純透過薪資競爭人才，可以從福利制度進行調整。1111人力銀行／提供

台灣近年在人工智慧及半導體浪潮帶動下，繳出亮眼的經濟成績單，然而，一般民眾對景氣擴張的實際生活感受，卻與亮麗數據存在不小落差。根據1111人力銀行最新發布的「2026上班族加薪調查」，高達82%受訪者表示沒被加薪，也有六成受訪者認為，不同產業間的薪資差距正急遽擴大。

調查顯示，上班族認為，處於K型向上發展曲線的產業包含資訊科技業、金融投顧保險業、運輸物流倉儲貿易業等，高技術與高資本產業；然而，另一端的傳統製造業、一般服務業與餐飲住宿業等，則因成本攀升及國際競爭壓力，被認為是前景堪憂、位處K型經濟向下發展區域的產業。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，近年AI浪潮、半導體需求與數位轉型加速，讓資訊科技業持續吸引資金與人才投入，不僅創造高薪職缺，也帶動相關供應鏈、金融服務及專業人才需求增加，因此被視為K型經濟中明顯受惠的一端。反觀傳產製造與部分服務產業則面臨挑戰；包括成本上升、國際競爭、消費型態改變等因素，使企業獲利空間受到壓縮，薪資成長相對有限。

在產業結構嚴重傾斜下，多數基層上班族想爭取調薪更顯得困難。調查指出，今年上半年有高達82%的受訪者慘遭凍薪，未能獲得任何加薪，企業營運不佳、沒有固定調薪制度以及公司裁員或縮編，是沒有加薪的三大主因。即便有幸獲得調薪的上班族，平均加薪金額也僅有2,845元，距離上班族認為有感加薪的4,258元，存在1,413元的差距。

1111人力銀行指出，據主計總處數據顯示，半導體佔台灣出口近四成，但半導體的就業人口，卻只占台灣就業人口的7%，顯示產業發展不平均。正因如此，大部份受訪者對收入狀況仍缺乏安全感，有超過五成七的上班族，認為自己的薪資低於市場標準。

莊雨潔分析，在缺工環境下，企業確實比過去更重視人才留任，但「加薪」仍是最直接有效的留才方式。不過，不同產業面臨的經營環境不同，例如科技業受到國際供應鏈與AI需求帶動，有較大的薪資調整空間；相較之下，一般服務業、餐飲零售等產業受到人事成本與營運成本雙重壓力，薪資提升速度較慢。她建議，企業若無法單純透過薪資競爭人才，可以從福利制度、彈性工時或優於勞基法的休假天數著手，降低員工因薪資落差而流失的風險。

人力銀行 上班族 加薪

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