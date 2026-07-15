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在野「廢除非核家園」公投案逕付二讀 台電董座回應了
立法院日前通過國民黨團所提的廢除非核家園公投案逕付二讀，交付朝野黨團協商。對此，台電董事長曾文生15日表示，2018年以來公投都有能源議題，台電還強調，使用哪一種能源的是科學問題，最關鍵的是能不能有效率且安全的提供台灣所需電力。另外，台電既有的核電廠正在做安全檢查，結果會提送給核安會。
立法院經濟委員會今審查台電預算，曾文生在出席預算審查會前受訪，作上述說明。
他強調，能源議題討論要基於科學基礎。去年公投時台電都有說明，整個能源使用議題，不能單純是意願問題，最關鍵的是如何在安全、有效率，且符合環境友善前提下，創造出台灣所需電力，才是最重要的題目。
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