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影／北部資料中心禁令有解？曾文生：近電廠開闢專區台電可合作

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台電董事長曾文生（左）表示未來供電狀況比較清楚情況下，如果桃園、基隆市政府願意在電廠附近開闢AI資料中心專區，台電可以一起合作。記者林澔一／攝影
台電董事長曾文生（左）表示未來供電狀況比較清楚情況下，如果桃園、基隆市政府願意在電廠附近開闢AI資料中心專區，台電可以一起合作。記者林澔一／攝影

立法院經濟委員會今天邀台電董事長曾文生、台糖董事長吳明昌等人列席，審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分。經濟部長龔明鑫日前在桃園市表示，已實施2年的「桃園以北禁止設5MW以上資料中心禁令」有望解除。台電董事長曾文生上午表示，先前設下此限制，是基於當時北部幾座電廠新機組仍在興建或在環評階段，用電規畫仍有不確定性。但現在相關機組逐步接受調度，情勢逐漸明朗。如果桃園、基隆市政府願意在電廠附近開闢AI資料中心專區，台電可以一起合作。

曾文生表示，大潭電廠7、8、9號機三部機組已經逐步接受調度，協和電廠也通過環評並開始進行興建，在未來的供電狀況比較清楚下，台電有跟桃園市政府做過一些溝通跟討論，希望桃園市政府及基隆市政府，如果能夠提出在電廠附近的AI資料中心專區規畫，台電可以依照地方政府提出來的設置合作方案。

台電 曾文生 龔明鑫

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