5MW 以上資料中心解禁！台電董座：桃園、基隆可在電廠附近設專區

桃園以北設置5MW以上資料中心有望解除禁令。台電董事長曾文生15日在立法院受訪表示，因大潭電廠7、8、9號機已接受調度，協和電廠改建通過環評，桃園市和基隆市政府若能在電廠附近設AI資料中心專區規劃，台電可以依照地方政府提出來的設置合作方案。

經濟部長龔明鑫13日前往桃園市考察，宣布已實施2年的「桃園以北禁止設5W以上資料中心禁令」有望解除。立法院經濟委員會今審查台電預算，曾文生在會前受訪，作上述說明。

曾文生表示，台電在2023年供電會議就做出決議，並且通知業者；主要是因為5MW以上是相當龐大的用電，舉例來說，台電總部2棟大樓約4MW、台北車站新光三越大樓整棟用電量約5MW。

他表示，企業是自已用AI算力，問題不大，但若是集合式、出租式的AI資料中心，例如說雲端服務業者就會面臨比較大問題。現在國外設資料中心，都是要求業者接近電廠、自備電力，台電是國營事業，有義務要提供電力，2023年那時有很多雲端服務業者集中在桃園以北，為避免虛佔電網、避免造成電網擁塞情況，因此限制5MW以上資料中心的設置。

在供電方面，曾文生說明，2023年時，大潭7、8、9號機三部機組正在興建，協和電改建廠尚未通過環評，當時北部用電還在一個不確定的狀況。而今大潭7、8、9號機三部機組已經接受調度，協和電廠也通過環評並開始進行興建，在未來的供電狀況比較清楚下，台電跟桃園市、基隆市政府做過一些溝通跟討論，希望桃園市政府及基隆市政府，若能夠提出在電廠附近設AI資料中心專區規劃，台電可以依照地方政府提出來的設置合作方案。