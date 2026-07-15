日本臺灣形象展登場 154家企業參展創海外最大規模

2026年日本臺灣形象展15日在東京盛大開幕，共匯集154家臺灣企業、220個攤位，創下歷年臺灣海外形象展參展規模新高，鴻海、台達電、達明機器人、東元電機、所羅門等都参展。

其中，超過四成企業為首次參展，將為日本市場帶來全新的技術與解決方案。本屆參展企業陣容堅強，包括鴻海、台達電、達明機器人、東元電機、所羅門、華碩、微星、群創、技嘉、晉弘科技、迅得機械、威盛電子、晶達光電、聚陽實業等14家上市櫃公司，以及台智駕、互宇向量、城智科技、興創知能等47家具發展潛力的臺灣新創企業，共同展現臺灣產業創新實力。

展覽以「共創未來美好社會」為主題，聚焦工業韌性、數位韌性、綠色韌性、健康韌性四大韌性，以及文化生活五大展出主軸；並規劃AI製造館、能源循環館、智慧城市館、智慧健康館、台灣精品館、品味臺灣館、臺北主題館七大主題館，完整呈現臺灣在AI、智慧製造、淨零永續及健康科技等領域的發展成果。

外貿協會董事長黃志芳表示，開幕典禮特別邀請舞蹈藝術家黃翊演出人機共舞作品《墨》，透過人與機器人的互動，展現科技理解人的節奏與情感後所散發的溫暖力量，也傳達科技應與人文融合、共同創造美好生活的理念。

黃志芳表示，這場演出讓他想起去年大阪世界博覽會Tech World館所倡議的「共好」精神，也就是人與自然、人與科技的和諧共生。從2025年大阪到2026年東京，臺灣希望持續與日本攜手合作，讓科技成為提升生活品質、促進永續發展的重要力量。

經濟部長龔明鑫致詞時表示，今年共有154家企業參展，創下歷年海外臺灣形象展新高，也顯示臺灣企業高度認同此平台的推廣效益。在全球產業快速重組、人工智慧加速發展及淨零轉型持續推進的重要時刻，今年的日本臺灣形象展，更象徵臺日攜手開啟下一世代產業合作的新起點。

他表示，臺日雙方目前正積極推動高速光纖網路等合作計畫，為未來產業發展創造新契機。

龔明鑫進一步指出，為協助臺灣企業布局日本市場，經濟部自去年起已在日本福岡成立臺灣貿易投資中心，提供法律諮詢、市場資訊、商機媒合及投資服務，協助企業深耕日本市場。

AI商機讓臺灣企業加速布局日本，也協助日本企業找到最值得信賴的合作夥伴，共同鞏固全球關鍵產業競爭力。

今年透過日本臺灣形象展，結合臺灣貿易投資中心的在地服務能量，將進一步協助企業展示創新技術、拓展市場、掌握商機，讓企業由商貿交流延伸至供應鏈合作，創造更多實質合作成果。

他表示，本屆展覽聚焦工業、數位、綠色及健康醫療四大合作領域，呼應日本推動的數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）政策方向，同時也與臺灣AI新四大建設及五大信賴產業政策相互對接，持續為臺日合作注入新的成長動能，共同打造下一世代的產業競爭力。

強調，今天展出的不只是臺灣的商品與技術，更展現臺灣與日本攜手共創未來的能量；他相信，日本臺灣形象展將持續成為深化臺日產業合作的重要平台，也將成為雙方共同打造下一個世代競爭力的重要基石。

2026年日本臺灣形象展今（15）以「共創未來美好社會」為主題。記者黃淑惠／攝影

經濟部部長龔明鑫（左）日本、臺灣友好議員聯盟會長古屋圭司（中）、外貿協會董事長黃志芳（右）一起出席開幕典禮。記者黃淑惠／攝影