無人機國家隊基地民雄航太園區中科院區完工 產學研結盟

無人機被視為台灣繼半導體後最具戰略價值新興產業，行政院提出「無人機發展特別條例」及特別預算待立法院審議，嘉義縣推動無人機產業腳步未停歇；國家中山科學研究院主導興建的「民雄航太暨無人機產業園區」東側院區，經近3年施工日前完工，無人機國家隊重要基地邁入新階段。

民雄航太暨無人機產業園區，2023年由時任總統蔡英文主持動土，總面積50公頃，分東、西兩大區域。東側第一期開發5公頃，中科院建置辦公大樓、研發廠棚、宿舍等設施，由信譽口碑好的嘉義知名鈺通營造興建，工程完工申請使用執照，近期中科院研發工程人員進駐後啟用運作，未來肩負軍規無人機研發重任。

西側產業園區，將作無人機企業進駐基地，縣府表示，土木工程決標，9月配合東側院區啟用舉辦動土典禮，2028年完工招商，引進國內外無人機業，形成產業聚落。西側園區開發經費約68.59億元，規畫設實驗量測設備、封閉式試飛廠及研發空間，提供企業租用土地，投入軍規及商用無人機研發、生產與測試。目前有超過20家國內外無人機相關企業表達進駐意願。

嘉縣布局無人機產業鏈，除推動民雄航太暨無人機產業園區，也串聯太保市亞洲無人機AI創新應用研發中心，整合研發、製造、測試、驗證等資源，逐步建立完整產業生態系。亞創中心投入人工智慧、機器學習、大數據分析等技術，推動無人機智慧農業、環境監測、物流配送、防災救災及公共安全等多元應用，

提升台灣無人機產業競爭力。

俄烏戰爭凸顯AI結合無人機成現代戰場關鍵戰力，民雄園區未來除肩負國防科技研發，也將建置低速風洞、AI算力中心及具備儲能韌性的智慧電網，提供中大型軍規無人機完整的研發、測試與驗證能量。中科院同步展開人才布局，去年與台大、虎科大、雲科大簽署聯盟合作備忘錄，培育園區未來所需人才。中科院長李世強表示，希望透過產官學合作，讓資源運用發揮最大效益，支撐無人機產業長期發展。台大將針對AI與無人機技術開設推廣學分班，爭取教育部支持成立學位學程，培育高階研發人才，深化中科院、學界與企業合作。

縣府表示，未來民雄航太暨無人機產業園區，將與亞創中心、測試空域形成「研發、製造、測試、驗證」一體化產業模式，2028年完成完整無人機產業聚落，強化國防自主能量，帶動地方高科技產業升級、吸引人才創造就業，使嘉義成為台灣無人機產業發展核心基地。

國家中山科學研究院主導興建的「民雄航太暨無人機產業園區」東側院區，經近3年施工日前完工，無人機國家隊重要基地邁入新階段。圖／鈺通營造提供