學者示警 AI恐掀大失業 宜速應對

逾兩百名經濟學家、人工智慧（ＡＩ）研究人員十三日在公開信中警告，「ＡＩ在未來十年內可能變得極為強大」，並帶來大規模失業與生活水平明顯提高，政策制定者必須以相同的速度採取行動，尋求應對之道。

這封由史丹福大學數位經濟實驗室發起的公開信相當簡短，只有三段，信中說：「ＡＩ或許會推動一場前所未有的經濟轉型，規模甚至超過工業革命，發展速度則更快」，並呼籲領袖們「建立所需的激勵措施、防護機制與制度，引導ＡＩ朝著輔助人類並造福社會的方向發展」。

這份名為「我們必須立刻行動」的聲明連署人包含十六位諾貝爾獎得主，ＡＩ新創公司OpenAI與Anthropic的首席經濟學家、Anthropic共同創辦人克拉克、谷歌前執行長施密特及著名風險投資家柯斯拉都參與連署。

信中觀點反映矽谷的普遍看法，即ＡＩ將經濟一分為二，一邊是少數的科技領袖，另一邊則是隨著工作被自動化取代而淪為「永久底層」的人。

近年科技產業領袖持續警告，隨著ＡＩ愈來愈強大，可能快速接管大部分人類的工作，導致廣泛失業，一些經濟學家卻說，科技變革的過程往往比業界人士預測得更平緩。但由於ＡＩ較過去的科技更快、更廣泛滲入整個經濟中，這種淡化ＡＩ風險的態度已讓部分經濟學家開始憂慮。

史丹福大學經濟學家布林約爾松告訴紐約時報，這份聲明是要讓經濟學家與決策者更認真看待ＡＩ的顛覆性潛力，「我依舊看到這方面有著巨大的差距與嚴重錯位，我擔心我們無法為即將到來的海嘯做好準備」。

布林約爾松等多位經濟學家都相信ＡＩ最終帶來好處，提高勞動者生產力與生活水平。歷史上的蒸汽動力與個人電腦，雖然淘汰某些類別工作，最終仍創造更多的新崗位。但即使ＡＩ從長遠看會遵循相同模式，短期內仍有巨大的破壞力，恐導致數百萬的白領失業，而各國失業保險系統與其他社會安全網，仍未準備好應對如此龐大的失業潮。

麻省理工學院艾塞默魯說，ＡＩ最近的進展讓他更擔心出現大規模失業。他呼籲ＡＩ實驗室研發增強人類勞動力的工具，而不是嘗試取代人類勞動。

連署人之一的蒙特婁大學教授班吉歐也發表聲明，稱ＡＩ「極有可能大幅改變我們的經濟」，「我們必須深思並做出集體、民主的決定，而不是任由市場主導，使多數民眾冒著被遠拋在後的風險」。

對於ＡＩ可能只肥了富豪，員工卻面臨失業危機，美國參議員桑德斯今年六月提出法案，主張向年收入超過兩百億美元的大型ＡＩ企業一次性課徵百分之五十的股權或稅收，並轉入聯邦主權財富基金，好讓全民共享ＡＩ紅利。