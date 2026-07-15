川普力捧英特爾挖台積牆腳 發動國家級搶單大戰

《華爾街日報》報導，川普政府全力扶植英特爾，並向蘋果、輝達、SpaceX等大廠施壓，希望這些科技大咖採用英特爾晶圓代工服務生產晶片。

蘋果、輝達等都是台積電（2330）大客戶，業界解讀，這意味白宮動用國家之力，發動新一波晶圓代工搶單戰，要台積電的客戶轉單至英特爾。台積電將於明（16）日舉行法說會，現正處於緘默期，法人預期，地緣政治相關議題仍會是法說會焦點。

美國政府近年對英特爾支持力道持續升高，除以約89億美元取得近一成股權，並積極居中促成客戶與英特爾洽談合作，藉此提升美國先進晶片製造能力。

美國總統川普日前更公開宣布蘋果將與英特爾合作，在美國進行晶片設計與生產，凸顯英特爾已成為美國重建半導體供應鏈的重要政策工具。

《華爾街日報》引述知情人士透露的消息指出，蘋果有意讓英特爾為其生產筆電與iPhone相關晶片，不過蘋果依然會依賴台積電生產大部分客製化晶片。報導並提到，輝達與SpaceX也與英特爾達成合作協議，這些協議同樣受到來自川普政府的類似要求。

輝達於去年9月成為英特爾股東，當時是提到雙方將共同開發多代的客製化資料中心與PC產品，在資料中心方面，英特爾將為輝達打造客製化x86 CPU。

在個人運算領域，英特爾將打造並推出整合輝達RTX GPU晶片的x86系統單晶片。至於在晶圓代工服務部分會有多少合作，並沒有詳加說明。

業界分析，就整個晶圓代工業而言，隨著半導體市場規模持續擴大，有技術與生產能力者接單並不一定會搶到其他人的生意，也有可能是大家相關業績都各自增長的局面。

業界認為，對於台積電來說，其晶圓代工龍頭地位短期內難撼動，甚至訂單還會有接不完的情形，同時也已前進美國設廠，可以支持美國製造的願景，往後重點可能是要中長期也能永保江山穩固。

英特爾正積極推進製程技術，日前宣布旗下Intel 18A家族首款效能強化版本18A-P製程已進入風險量產階段，但其晶圓代工業務還未轉虧為盈。外界評估，後續重點自然是盡可能爭取外部客戶訂單，讓該部門的負營益率與虧損盡速轉正，才能永續發展。