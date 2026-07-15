碳費第二階段費率 審議會攻防焦點

第二屆碳費審議會委員名單將於未來兩周內公布，環境部氣候變遷署官員透露，最快9月將召開第一次會議；2027年排碳量適用、並於2028年繳納的第二階段碳費費率，將是今年審議會上的攻防焦點。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，新一屆碳費審議會委員正在最終確認，預計在前置作業完成後，最快9月就會召開相關會議。

第一屆碳費審議會完成碳費費率架構的重要工作，更建議以兩年為一期，分階段調升費率，也就是2025年起徵後，未來應在2027、2029年分別調升費率。換言之，排碳大戶在2028年申報2027年碳費時，就必須面對第二階段費率。

蔡玲儀表示，兩年前訂定碳費費率時，有考慮過對物價衝擊等因素，但如今經濟情勢與時空背景不同，現在也有明確的自主減量計畫申請情況，未來費率審議會在討論過程中，將有更多科學數據。

第一屆碳費審議會建議，依照碳費費率架構， 2030年後一般費率初步可考量每公噸1,200至1,800元。有委員指出，若以現行每公噸300元來推算，要三階段調升到1,200元，較和緩的方式就是每次加上300元，也就是第二階段碳費費率應為每公噸600元較為合理，加上其他優惠費率、高碳洩漏係數打折等，台灣碳費在國際間仍處於較低水準。