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世界華人工商婦女企管協會拓點 第97分會落腳英格蘭

中央社／ 台北14日電
世界華人工商婦女企管協會近日成立英格蘭分會，會長為在英國經商的蔡宇涵（前排右5），協會總會長林淑敏（前排右6）自台灣親赴倫敦成立大會表達支持，駐英國代表姚金祥（前排左5）頒贈僑務委員會委員長徐佳青賀狀。（駐英國代表處僑務組提供）中央社
世界華人工商婦女企管協會近日成立英格蘭分會，會長為在英國經商的蔡宇涵（前排右5），協會總會長林淑敏（前排右6）自台灣親赴倫敦成立大會表達支持，駐英國代表姚金祥（前排左5）頒贈僑務委員會委員長徐佳青賀狀。（駐英國代表處僑務組提供）中央社

世界華人工商婦女企管協會近日成立英格蘭分會，駐英國代表姚金祥肯定協會長期凝聚全球華商女性力量，積極推動經貿交流、企業合作及社會公益。英格蘭分會是世界華人工商婦女企管協會在全球第97個分會。

倫敦的成立大會有約百人出席。世界華人工商婦女企管協會總部位於台灣，總會長林淑敏親赴倫敦、帶領由全球各分會組成的訪團，至現場向英格蘭分會會長蔡宇涵及分會成員表達支持。

姚金祥、駐英國副代表江雅綺，以及駐英國代表處僑務組組長葉帝余、經濟組組長吳若蘭、教育組組長畢祖安應邀出席觀禮。姚金祥並頒贈來自僑務委員會委員長徐佳青的賀狀予蔡宇涵。

僑務組表示，世界華人工商婦女企管協會英格蘭分會會員涵蓋金融、教育、科技、文化創意、餐飲等多元領域，展現旅英女性豐富、多樣化的專業能量。未來分會擬舉辦專題講座、商務交流等活動，以促進經驗分享和跨領域合作。

世界華人工商婦女企管協會源起於1994年在美國舊金山成立的「世界中華工商婦女企管協會」，後於1997年更名並在台灣註冊，成為由台灣發展至全球的跨國工商婦女社團組織。

英格蘭 江雅綺 倫敦

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