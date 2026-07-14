富人也有感！高所得家庭6月CPI年增率2.83% 娛樂、雜項增最多

高物價風暴襲來，高所得家庭也難以倖免。依主計總處日前公布6月消費者物價指數（CPI），按不同所得層級別進行觀察，結果發現，高所得家庭因教養娛樂與雜項支出占比高，6月CPI年增2.83%，不只高於全體家庭CPI年增率2.6%，也高於低所得家庭的2.35%與中所得家庭的2.51%。

主計總處依據可支配所得高低，將全體家庭等分為三大級別：可支配所得最低20%的「低所得家庭」、中間60%的「中所得家庭」，以及最高20%的「高所得家庭」。

主計總處分析，高所得家庭物價漲幅居冠的關鍵，在於消費結構中「教養娛樂類」與「雜項類」的支出權數顯著高於其他所得層級，而這兩大類別近期漲勢最為凌厲。以6月數據為例，高所得家庭的教養娛樂類CPI年增率高達3.8%，雜項類亦顯著上漲4.41%，直接推升了高所得家庭的整體物價壓力。

若拉長觀察期，累計今年1至6月的平均CPI年增率，同樣呈現所得愈高、漲幅愈大的趨勢：高所得家庭平均上漲 1.87%、中所得家庭平均上漲 1.64%、低所得家庭平均上漲 1.42%。

相較之下，低所得家庭雖然在整體CPI年增率上看似漲幅最緩，但其在「食物類」與「居住類」等基本生活必需品的支出占比，普遍來到三成左右，因此，一旦食物與房租價格波動，低所得家庭對於物價上漲的實質感受，可能更為直接。

為了讓民眾更具體理解CPI對生活支出的實質衝擊，主計總處以平均每月消費支出約8萬元的家庭為例進行折算。在6月CPI年增2.6%的通膨環境下，若要維持與去年同月完全相同的商品及服務消費品質，平均每戶家庭每月支出將增加2,080元。

在各項增加的開銷中，以食物類的月支出增加367元最顯著，其中受外食費持續調漲影響，導致家庭每月外食支出多花261元，蔬菜類也因氣候波動等因素支出增加110元；在非食物類部分，則以油料費月增313元負擔最重，其次為娛樂服務與運輸費，每月支出也分別攀升263元與223元，顯示食衣住行等各項基礎開銷全線走揚。