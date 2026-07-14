不是美國！近五年台灣對外投資1,486億美元 最大投資地是「這一國」

經濟部統計處14日表示，累計近5年我國核准對外投資金額1,486億美元，較上期（2016年至2020年）增加545億美元，增幅達57.8%。其中，有339億美元、22.8%投資「加勒比海英國屬地」為最多，美國及東協分別占20.5%與20.0%，分居第2、3位。

經濟部統計處指出，「加勒比海英國屬地」近五年為我最大投資地，主要是企業透過設立或增資海外控股公司，以彈性調度全球資產配置並分散金融風險，此外，我對加勒比海英國屬地投資多屬金融保險業。至於美國及東協則以製造業為最大宗。

經濟部統計處指出，近年受疫情、美中貿易紛爭與地緣政治動盪催化，全球供應鏈加速重組，加上新興科技應用迅速擴展，全球對我國電子與資通產業需求同步升溫，國內廠商持續強化海外布局，累計近5年（2021年至2025年）我國核准對外投資金額1,486億美元，較上期（2016年至2020年）增加545億美元，增幅達57.8%。

經濟部統計指出，在全球日益重視供應鏈韌性的趨勢下，我國對外投資區域也出現明顯轉變，由過往集中於中國大陸，逐步轉為更分散之多元布局。其中，以加勒比海英國屬地占22.8%居首。

其次，經濟部指出，以製造業為主要投資行業之美國與東協，近5年平均占比達2成，分別占20.5%與20.0%，分居第2、3位，主因企業加速在地化生產以貼近客戶需求，並同時布局多元生產基地以降低對單一市場的依賴。

至於以中國大陸部分，經濟部指出，以往占我國對外投資首位之中國大陸，投資金額自2016年起逐步下滑，近5年平均占12.9%，較2010年高點之83.8%下滑70.9個百分點，2026年1-5月續降至0.9%，反映出中國大陸不再是台商最愛。