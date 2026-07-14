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經部：近5年台商對外投資增逾5成 美、東協占比攀升

中央社／ 台北14日電

全球供應鏈重組帶動台商加速海外布局，經濟部今天表示，近5年台灣核准對外投資金額達1486億美元，較前5年成長57.8%；投資版圖由過往集中中國逐步轉向多元布局，其中近5年對美國、東協投資平均占比均達2成左右，中國則降至12.9%，今年前5月更降至0.9%。

經濟部今天發布產業經濟統計簡訊指出，近年受疫情、美中貿易紛爭及地緣政治動盪影響，全球供應鏈加速重組，加上新興科技應用快速擴展，全球對台灣電子及資通訊產業需求升溫，促使國內廠商持續強化海外布局。

統計顯示，2021年至2025年台灣核准對外投資金額累計達1486億美元，較2016年至2020年的941億美元增加545億美元，增幅達57.8%。

經濟部指出，在全球日益重視供應鏈韌性的趨勢下，台灣對外投資區域出現明顯轉變，由過往集中中國，逐步轉向更分散的多元布局。

觀察近5年主要投資地區，企業透過設立或增資海外控股公司，彈性調度全球資產配置並分散金融風險，使對加勒比海英國屬地投資以金融保險業為主，平均占比22.8%居首；其次為以製造業為主要投資產業的美國及東協，近5年平均占比分別達20.5%及20%，分居第2、3位。

經濟部分析，企業加速在地化生產以貼近客戶需求，同時布局多元生產基地，降低對單一市場依賴，是對美國及東協投資比重攀升的主要原因。

相較之下，過去長期居台灣對外投資首位的中國，投資金額自2016年起逐步下滑，近5年平均占比降至12.9%，較2010年高點83.8%大減70.9個百分點；今年前5月占比更進一步降至0.9%。

從產業別觀察，電子零組件製造業是推升台灣對美國及東協投資成長的主要動能。經濟部指出，台灣對美國投資以製造業為主，占比約7至8成，其中受半導體大廠持續擴大海外布局帶動，近5年電子零組件製造業投資金額較前5年增加176億美元、成長4.9倍，成為主要成長動能。

此外，受伺服器及製藥大廠持續擴展營運版圖，在美國建立生產及銷售基地帶動，電腦、電子產品及光學製品製造業，以及藥品製造業投資金額，分別較前5年增加17億美元及10億美元，增幅均超過12倍。

東協方面，台灣對東協投資同樣以製造業為主，近5年占比升至56.3%。其中電子零組件製造業貢獻最大，投資金額較前5年增加99億美元、成長8.1倍，平均占比達37.5%。

經濟部表示，主要受到晶圓代工及半導體大廠合資興建新加坡晶圓廠，以及組裝代工大廠持續布局電子零組件供應鏈帶動；塑膠製品製造業也受惠AI熱潮推升相關塑料零件需求，投資金額成長3.3倍。

東協非製造業投資則以金融保險業及批發零售業為主，占比分別為18.7%及16%；運輸倉儲業則因海運業者積極拓展新加坡船務及海運管理業務，投資金額較前5年成長3.9倍，增幅居主要產業之冠。

經濟部 美國 地緣政治

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