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台糖土地案後續！吳乃仁須賠1.7億元 吳明昌：雙方律師16日協商

中央社／ 台北14日電
台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案，僅管收12天就被釋放。聯合報系資料照
台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案，僅管收12天就被釋放。聯合報系資料照

民進黨前秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地案，須賠償台糖新台幣1.7億元，吳乃仁代理律師先前承諾將提協商或清償計畫。台糖董事長吳明昌今天表示，雙方律師將於16日展開協商。

台糖下午舉辦「台糖慶80抽大獎 公益路跑接棒奔馳」記者會，台糖董事長吳明昌於會後接受媒體聯訪說明，吳乃仁代理律師表示預計於16日進行協商，屆時將由對方律師及台糖聘請的律師及法務人員洽談，「我們很積極在做這樣的事情」。

吳乃仁被控在台糖董事長任內，涉嫌因前民進黨立委洪奇昌關切，而改變台糖土地「只租不售」政策，把台糖土地出售給曾贊助洪奇昌的春龍公司，致台糖損失新台幣2億多元。民事責任部分，吳乃仁與春龍公司等遭判應賠台糖1.1億元確定，加計利息與衍生債務，估算達1.7億元。

吳乃仁之後因台糖土地案遭管收，債權人台糖提出撤回管收聲請後獲釋。台糖當時說明，債務人吳乃仁代理律師承諾將於7月20日前提出協商或清償計畫，促使債務人出面協商清償債務的管收目的達成，應庭詢而撤回管收聲請，非主動申請撤回。

台糖 吳乃仁 洪奇昌

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