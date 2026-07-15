面對氣候風險，如何從能源策略到創新解方全面打造企業韌性？

能源價格波動、AI帶動用電需求快速攀升，氣候變遷也同步衝擊水資源與糧食生產，讓「韌性（Resilience）」逐漸成為企業經營的新關鍵字。

面對高度不確定的未來，企業需要建立一套涵蓋能源、金融、科技與資源治理的韌性系統。這也是「第十屆國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」中，多位與談者聚焦的核心課題。而在眾多挑戰之中，能源被視為企業打造韌性的起點。當能源韌性已與電網穩定、供應鏈韌性及企業競爭力密不可分，能源不再只是報表上的成本，而是企業核心經營策略的關鍵指標。

能源不再只是成本，而是企業競爭力的起點

Climate Group 能源總監 Sam Kimmins 認為，企業設定百分之百再生能源等長期目標，真正重要的是建立一個清楚且具引導性的方向。他以「北極星（North Star）」比喻這類目標，唯有企業願意提前設定長期方向，政府、電網與市場才會開始調整制度、投資基礎設施，推動整體能源系統改變。

而隨著AI、高效能運算與半導體持續推升用電需求，企業開始重新定義能源管理。Google亞太區能源基礎設施資深協理蕭義俊分享，資料中心如今採取的是「Energy First」策略，企業評估設廠地點時，不再只是看哪裡有電，而是考量整體能源系統是否穩定、低碳且具備長期供應能力。Google也透過運算負載調度，在夜間風力發電較充足時移轉部分工作，不僅提高再生能源使用比例，也同步降低電網負荷。Google從資料中心的能源調度重新思考能源效率，而這樣的思維，也逐漸延伸到更多企業的能源管理策略。

同樣投入能源管理的台達電子也提出精闢觀點。台達能源總經理張立業引用賴總統曾說過的話直言：「最好的能源就是節能，一個漏水的桶子是永遠裝不滿的。」他將能源管理歸納為「看、減、儲、調、備」五個步驟，從掌握用電數據、提升效率到導入儲能與備援電力，逐步建立更具韌性的能源系統。他更形容邁向 RE100 就像考試，「從 60 分進步到 80 分並不困難，但從 99 分到 100 分，卻是一題都不能錯」。真正的挑戰，不是買到綠電，而是提早布局，讓每一度電都發揮最大價值。

金融，成為企業轉型的長期夥伴

建立能源韌性，除了技術，更需要長期資本投入。國泰人壽總經理林昭廷指出，能源韌性是套多元能源布局，涵蓋再生能源、電網、儲能及更多低碳技術，因此需要耐心資本持續投入。近年國泰已累積約2,400億元綠色投資，涵蓋光電、離岸風電、儲能及電網等領域，並預計2030年前進一步提高投資規模。

不只是資金，金融也開始扮演市場整合者。國泰推出「綠色租賃 2.0（綠房東）」，由商辦統一採購綠電，再分配給承租企業，協助中小企業跨越綠電採購門檻，同時也讓商辦租金收益提升 15% 到 20%，創造雙贏，讓綠色轉型逐漸從大型企業擴散到更多供應鏈夥伴。

當韌性走進產業現場，創新技術成為關鍵解方

如果說能源管理，是企業建立韌性的第一步；但真正的挑戰，並不只存在於能源系統。面對氣候風險，水資源、糧食生產與地方基礎設施同樣面臨考驗，因此也有愈來愈多台灣新創試圖透過技術創新，為企業韌性提供更務實的落地解方。

恆水綠電看準全台 1,400 多條灌溉幹線的落差潛力，將微型水輪機導入渠道，把原本用來消除水流衝擊的水利設施轉化為分散式能源，且生態友善到魚蝦仍可安全通過。執行長鄒飛遐坦言，創業初期最大的挑戰並非技術，而是如何讓市場與金融業理解它的商業價值；直到商業模式逐漸成熟，相關政策開始跟進，這項技術才真正找到成長契機。

兆聯實業則聚焦工業水資源循環，從超純水、廢水回收到資源化利用，協助高耗水產業降低缺水風險。董事長林國清笑稱他們是在半導體廠「六到八個足球場大」的地下室工作。回顧創業歷程，他特別感謝 2008 年金融海嘯快撐不下去時，國泰創投作為機構投資人投入的救命資金與長期陪伴，證明了新創真正需要的，是協助建立治理能力與商業模式的「教練」。

蓋婭智壤則把韌性帶進農業。團隊透過地下滴灌系統直接從植物根部供水，大幅降低 85% 的勞動負擔與灌溉用水，也提升作物面對熱浪與颱風等極端氣候的穩定性。實際導入後，台東火龍果園在連續兩年颱風侵襲下仍維持「零落果」，收入逆勢成長 80%，展現氣候韌性技術的驚人效益。

從造山者到造電者，打造下一個韌性生態系

從企業重新思考能源策略，到新創提出能源、水資源與農業等不同領域的創新解方，韌性不再只是單一企業或單一技術的課題，而是一套需要政策、資本與市場共同支撐的系統工程。

政府需要提供清楚且穩定的政策方向，企業必須提早布局能源與資源管理，新創持續提出創新解方，而金融則從資金提供者進一步成為長期陪跑者，共同降低新技術進入市場的門檻。正如林昭廷引用台達能源總經理張立業的觀點：「過去台灣有一群『造山者』打造出護國神山，下一個世代，需要更多『造電者』。」

這裡的「造電者」，並不只是生產能源的人，更代表一群願意投入創新、技術、資本與制度改革的人。當能源、水資源、農業等不同領域的創新解方彼此串聯，企業建立的將不只是因應氣候風險的能力，更是一套支撐未來競爭力的韌性系統。

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