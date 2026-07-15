從國際視角看台灣綠色轉型：永續金融如何成為轉型的關鍵力量？

國泰金控於7/1（三）舉辦「第十屆國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，總經理李長庚在開場時便指出，氣候變遷已從環境議題演變成影響經濟、金融與產業發展的系統性風險。面對全球局勢快速變動，企業需要思考的不只是如何因應眼前挑戰，而是如何透過創新、金融與跨域合作，建立面對未來的韌性；永續，也不再是短期潮流，而是企業經營的重要基本面。

但當永續已經成為全球共同語言，台灣接下來真正需要建立的是什麼？

從「宣示承諾」到「提出路徑」，全球資本正在重新定義企業價值

亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）執行長 Rebecca Mikula-Wright 分享了一個值得台灣企業重新思考的觀察：市場其實並不缺資金，真正稀缺的是值得投資的轉型環境。

她指出，近年全球金融市場對企業的評估方式正快速改變。投資人不再只關注企業是否提出2050淨零承諾，而是開始檢視企業是否提出具體的2030、2035等轉型過渡期目標，以及是否透過資本支出、技術投資與營運策略，真正把承諾落實到企業經營之中。

Rebecca也認為，真正阻礙全球資本投入的是缺乏清楚且一致的政策訊號。當政策方向反覆、企業轉型路徑不明確，即使市場握有充裕資金，也難以形成長期投資；反之，只要制度穩定、資訊透明、企業提出可信的轉型計畫，資本自然會流向真正具有長期價值的標的。這也意味著，永續金融的核心已不只是支持綠色投資，而是透過金融市場，引導企業建立長期競爭力。

從政策到制度，打造企業轉型的關鍵條件

Rebecca提出的「政策訊號」，其實也是台灣正積極回應的重要課題。經濟部政務次長何晉滄表示，淨零轉型不只是環境政策，而是攸關產業升級、能源安全與國家競爭力的重要工程。

政府近年推動綠色轉型，目的並非增加企業負擔，而是希望透過制度與資源支持，降低企業跨出第一步的門檻。包括修訂《產業創新條例》，提供智慧低碳設備投資抵減，持續推動深度節能補助，以及規劃結合碳費機制的綠色貸款等，都是希望建立一個讓企業願意投資、金融願意支持、資本願意投入的轉型環境。政府的角色已不只是制定淨零目標，更重要的是建立一套能夠回應國際市場期待、支撐企業持續轉型的制度基礎。然而當制度逐步建立、資本開始重新流動，永續金融的下一個戰場又會走向哪？

下一個挑戰，重新理解自然價值

他以近年台灣企業積極布局的日本熊本半導體聚落為例指出，許多人認為 AI、半導體與 ICT 等高科技產業屬於「低污染」產業，但實際上，從晶片製造到資料中心運作，都高度依賴穩定的水資源、土地與生態系統。當極端氣候愈趨頻繁，企業真正面對的風險，也早已不限於碳排放，而是自然環境是否足以支撐產業持續發展。

「自然不是產業發展的限制，而是企業營運的重要基礎。」香坂玲認為，未來企業若要建立真正的韌性，就不能只管理碳排，更必須把水資源、生物多樣性與生態系統納入決策思維。這樣的改變，也代表永續金融正在進入新的階段。如果說過去金融市場主要關注企業的碳排放表現，未來更大的挑戰將是如何衡量自然價值，並建立一套市場共同認可的標準。唯有如此，自然資本才能真正成為投資決策的一部分，而不是停留在環境倡議。

香坂玲也提醒，許多企業將法規視為限制，但回顧全球產業發展歷程，許多重要技術創新，往往正是在更高標準的監管下誕生。從日本與德國汽車產業，到今日 AI 資料中心面對能源與土地限制，法規真正扮演的角色，不只是管理風險，更是驅動創新的力量。對資源有限的台灣而言，這樣的思維尤其重要。與其追求規模，更需要透過技術、科學與制度，建立具有國際信任的轉型能力，才能在全球永續浪潮中找到屬於自己的定位。

永續與獲利，從來不是單選題

當世界愈來愈不確定，李長庚認為真正的永續價值，來自對長期趨勢的判斷。二十多年前，當循環經濟仍未受到市場重視，永續投資也還不是全球共同語言時，國泰便投資一家水資源處理企業。隨著氣候變遷、資源循環與綠色轉型逐漸受到重視，這項長期布局最終帶來數十倍的投資回報。「做永續跟獲利不必要犧牲，是可以兼顧的。」李長庚說。

面對極端氣候、能源轉型、自然資源與地緣政治交織的新局勢，永續真正考驗的是整個社會是否具備共同轉型的能力。當政府建立制度、金融引導資本、企業持續投入創新，永續金融才能真正發揮力量，支撐台灣走向更具韌性的未來。

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