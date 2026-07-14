主張「以農立國」…賴總統：工商科技業發展有成 盼大家支持傳產

賴清德總統14日前往基隆參訪泰安市民農園認養中心。他表示，在工商業與科技產業發展有成之後，也期盼大家可以回頭支持傳統產業，帶動經濟持續發展，讓農民獲得更完善的照顧。他主張以農立國，建立農民社會安全制度，吸引青年投入農業。

賴總統提到，無論他擔任行政院長或總統，對於農民權益都相當重視；擔任台南市長時，也看到因年輕人不願投入農業工作，有許多農民即使高齡80歲仍持續務農。因此，政府有責任建立制度，吸引青年投入農業。

他主張以農立國，建立農民社會安全制度，推動「農民健康保險」、「農民職業災害保險」、「農民退休儲金」、「老農津貼」及「農業保險」，讓農民在工作期間及退休後都能獲得保障，遭遇颱風等天然災害時亦能獲得補助等，以制度化方式保障農民權益。

賴總統指出，農業攸關糧食安全，對國家發展至關重要，政府義不容辭、有責任照顧農民。除了建立制度鼓勵青年投入農業，行政院也從今年7月起，調升國民年金及老農津貼，每人每月可以分別領取5千元及1萬元。

他強調，台灣經濟進步，政府應將增加的稅收用於照顧人民，尤其農民對台灣貢獻良多，不僅維護糧食安全，也長期支持工商業發展。因此，在工商業與科技產業發展有成之後，他也期盼大家可以回頭支持傳統產業，帶動經濟持續發展，讓農民獲得更完善的照顧。