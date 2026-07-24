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數百萬人都被圈粉！H2U打造一站式健康導航，讓AI陪你顧健康

聯合線上／ 林啟芬

「最近該做健康檢查嗎？要做哪些項目？」「想開始運動卻不知道從何做起，該怎麼辦？」「網路上這麼多保健品廣告，到底哪個適合我？」

健康的重要性人人都懂，但真正開始行動時，卻常常卡在第一步。資訊愈來愈多，選擇愈來愈複雜，反而讓人不知道從何開始。事實上，多數人缺少的不是健康意識，而是一套能夠長期陪伴、提供方向與提醒的健康管理系統。

健康管理最大的難題，是缺少一張「全景地圖」

「如何讓健康不只是停留在概念，而是真正落實在每一天的生活中？」這正是H2U永悅健康成立的初衷。

在永悅健康看來，現代人需要的不是更多艱深的健康計畫，而是一座能持續照亮健康方向的燈塔。為此，H2U打造出「H2U Pano」健康全景平台，整合醫療院所系統、企業健檢管理平台、慢性病照護服務及個人健康管理需求，透過AI與大數據技術，建立完整的數位健康生態系。

過去分散在不同醫院、診所與健檢機構的健康資料，往往難以整合運用。如今，透過AI驅動分析，使用者能將個人健康數據集中管理，不僅能掌握歷年健康變化趨勢，系統還能主動提供健康建議、異常提醒與疾病風險預測，協助使用者及早發現問題、提前介入改善。

更重要的是，平台串聯超過千項健康服務，涵蓋健康檢查、疫苗接種、心理諮詢、物理治療、營養管理、健身課程等多元選項，讓健康管理從單一服務升級為完整的生活方案。每個人都能擁有專屬於自己的一站式「健康導航系統」。

從企業到個人，讓健康成為組織競爭力

除了服務一般民眾，在看不見的企業後台，H2U永悅健康也正透過另一套系統改變職場健康文化。旗下企業健康管理平台「H2U eXpert」，目前已服務上百家指標企業，提供臨場職護服務、健康風險分析、員工健康管理系統及健康促進計畫等整合式解決方案。

透過AI分析與數據洞察，企業能更精準掌握員工健康狀況，建立預防勝於治療的管理模式。從健康策略規劃、數據追蹤到員工參與機制設計，協助企業將健康真正融入工作日常，而非流於一次性的活動或福利，進而提升員工滿意度與工作效率，強化組織韌性和長期競爭力。

打造健康生活圈，陪伴每個人持續前進

此外，H2U的健康版圖更延伸至民眾日常生活的每個角落。旗下擁有全台網路流量第一的健康媒體《早安健康》，每天提供豐富易懂的健康資訊，協助民眾將健康新知融入日常。還有深受跑者與運動愛好者喜愛的運動社群平台《運動筆記》，多年來支援超過百場大型馬拉松賽事數據服務，陪伴無數人從運動新手一路跑向終點線。

從閱讀健康知識、規劃健康檢查，到開始運動、管理慢性疾病，H2U建構完整的健康生態圈，期許能夠「把複雜留在系統裡，把改變留在你身上。」

平均每三位青壯年中，就有一位曾使用H2U旗下品牌的相關服務。 攝影／Dean
平均每三位青壯年中，就有一位曾使用H2U旗下品牌的相關服務。 攝影／Dean

台灣數位健康領導品牌，邁向AI健康科技新里程

H2U永悅健康深耕數位健康領域十多年，旨在「透過科技將個人化的健康解決方式規模化，以創新延長人類健康餘命」。迄今已成為台灣最具規模的數位健康科技品牌之一，更躋身全球前50大數位健康照護企業，並屢獲國際肯定，包括獲選英國《金融時報》全球500大高速成長企業，榮獲HR Asia亞洲最佳雇主獎、APEA亞太傑出企業獎「優異勵志品牌」及《哈佛商業評論》鼎革獎等重要榮譽。

2025年，H2U永悅健康營收突破5.13億元，年成長高達20.82%。旗下健檢資訊平台「H2U eXamine」目前市占率約七成，每年產出超過250萬次健檢報告；企業健康管理平台「H2U eXpert」則服務500多家企業客戶，建立龐大的健康數據與服務網絡，穩居市場領先地位，並於7月24日正式掛牌上市（股票代號：7835），成為亞洲首家上市AI健康科技平台。

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