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外送專法將上路！業者評估外送費只會更貴 增幅可能達三至五成
外送員權益保障及外送平臺管理法（外送專法）將在7月21日上路，業者坦言，新法上路帶來成本增加，外送費上漲勢在必行，只是漲幅大小而已。初估可能比新法上路前的平台平均每單運費上漲3至5成。
近期Uber Eats已經出現針對商家的平台使用費提升費率，可能轉嫁至消費者，以及訂閱會員費用提高等現象。
台灣數位平台經濟協會 ( DEAT）14日表示，DEAT在外送專法上路前，舉辦兩場跨領域專家座談會。
DEAT理事長劉于遜指出，學者首度是出外送員的定位議題，使用平台接訂單，可能也應支付平台接入費。此舉可能影響外送員的接單收入，代言人趁機檢視外送員與平台間的關係。
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