每3位青壯年就有1人是會員！「H2U永悅健康」開啟AI健康管理新時代

活得久，不如活得健康。對一個先進國家而言，衡量發展成就的指標，早已不只是平均壽命，而是「健康餘命」有多長。根據統計，2023年台灣國人平均壽命約80.23歲，但其中約有7.78年處於不健康狀態，等於人生近十分之一的時間必須與疾病或失能共存，不僅影響生活品質，也衍生龐大的醫療與照護支出。

面對高齡化社會與慢性疾病日益普遍的挑戰，如何讓民眾活得更健康、更有品質，成為健康產業的重要課題。深耕數位健康領域十年的H2U永悅健康，正透過AI與數據科技，嘗試為這道難題提供新的解方。

從企業保健室出發，打造全民健康管理平台

H2U永悅健康的起點，來自科技產業龐大的員工健康管理需求，協助大型企業建構完整的健康照護體系。

透過H2U企業健康管理平台，員工可進行個人健康風險評估、查詢歷年健檢紀錄，並串聯智慧手錶等穿戴裝置，藉由IoT技術同步日常活動、睡眠及健康日記等數據；企業醫護團隊則可透過平台執行健康促進、風險追蹤及照護服務，大幅提升管理效率與服務品質。

在實際推動過程中，許多久坐、缺乏運動的上班族，開始關注日常步行量，甚至完成每日一萬步挑戰，並即時追蹤運動成果，將健康管理從口號轉化為日常習慣。

H2U永悅健康執行長陳俊嘉表示：「我們在服務企業的過程中發現，這樣一個好的服務，不僅應該要提供給企業，更可以把它推向社區、推向個人。」

H2U永悅健康執行長陳俊嘉。 攝影／Dean

健康不只是福利，更是企業競爭力

H2U永悅健康營運長杜君哲指出，近年來，企業面臨的人才競爭愈發激烈，員工健康也從人資議題升級為企業永續發展的重要策略。如何透過提升健康的方式，進一步提升企業滿意度以及員工的生產力，並跟上國際ESG的趨勢，是企業經營不可忽視的一環。

為此，H2U打造一站式健康科技解決方案，以AI技術為核心，整合健康管理、醫療資源與生活服務。企業可透過平台掌握健康數據、量化健康促進成果，並精準對接ESG、SDGs與DEI等永續指標，讓企業健康算得出、看得見、做得到。透過數據分析與個人化服務，企業不僅能提升員工健康狀況，也能強化人才留任與組織競爭力，形成健康與績效雙贏的正向循環。

H2U永悅健康營運長杜君哲。 攝影／Dean

十年深耕數位健康，建構全台最大健康生態圈

成立十年來，H2U永悅健康已發展成台灣規模最大的數位健康服務平台之一，並與多家大型醫療體系建立長期合作關係，包括長庚、北醫、新光、國泰、亞東、雙和及慈濟等醫院，形成完整的健康照護網絡。

目前，H2U會員數已涵蓋全台約30%的青壯年人口，平均每三位青壯年中，就有一位曾使用H2U相關服務。同時，公司也與經濟部、國民健康署、數位發展部及各縣市政府合作推動運動公益與健康促進計畫，持續擴大社會影響力。

平均每三位青壯年中，就有一位曾使用H2U旗下品牌的相關服務。 攝影／Dean

在國際舞台上，H2U也屢獲肯定，不僅入選IFAH全球50大醫療保健公司榜單，更獲英國《金融時報》評選為亞洲百大高速成長企業。這些成績背後，反映的是其以科技與數據驅動健康管理的創新模式，逐漸獲得市場與國際認可。

H2U提出「健康資產管理」新概念，協助企業將員工健康視為重要資產，透過專業團隊與數位工具，提升福利效益與健康滿意度，同時加速ESG與CSR目標落實。

從企業到個人，從醫療到生活，H2U正試圖重新定義人們與健康的關係，讓企業健康將不只是一句口號，而是一座能照明健康道路上的燈塔，以數據成為航標，以科技行動為航線，指引全人航向健康生活。

永悅健康（股票代號：7835）2025年營收突破5.13億元，年增20.82%，核心業務持續規模化發展，穩居市場領先地位。隨著AI健康科技浪潮興起，H2U也朝著成為亞洲首家上市AI健康科技平台的目標邁進，於 7/24正式掛牌上市，期望透過科技力量，讓健康不只是願景，而是真正融入每個人的日常生活。