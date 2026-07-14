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美經濟韌性使降息時程遞延 這群科技巨頭瘋砸7,600億美金

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。記者崔馨方／攝影
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。記者崔馨方／攝影

進入六月以後，全球股市波動加劇，儘管荷莫茲海峽已部分開放，但地緣政治的風險仍給通膨帶來額外壓力。摩根資產管理表示，國際能源價格的回落，雖有緩解美國原本嚴峻的通膨壓力，但另美國勞動市場仍展現相當就業力，卻也因而延後了聯準會原定的降息時程。面對波動增加的下半年，建議投資人應強化跨區域與跨資產的多元配置，建立更穩健的投資組合。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，雖然近期全球股市出現劇烈的波動，但AI仍是驅動全球投資市場的核心主題。儘管增速已經微幅下降，但美國的五大雲端龍頭仍持續大舉投入AI基礎建設，其資本支出規模預估將在2027年接近7,600億美元。

而且不只美國，就連中國大陸的大型科技企業也同步擴大投資，反映了就算市場對於AI企業變現的壓力仍在，但在全球AI競賽中維持競爭力，仍是大型科技業者願意持續投入資本支出的動力。

許長泰也指出，美國目前的通膨數據雖已較第2季回落，但近期商品價格的微幅回升，也使得整體通膨降溫速度減緩；而美國6月新增就業人數達5.7萬人，雖然不符市場預期，但失業率卻也微幅下降到4.2%，顯示美國經濟軟著陸仍是目前最有可能的情境。

此外，依據聯準會最新預測顯示，2026年美國經濟成長率可望維持在2.2%，核心PCE通膨年增率則預期由今年的3.6%逐步在2027年降到2.3%，並於2028年回到2%的政策目標附近，所以在貨幣政策方面，投資人不宜過度期待降息循環能在今年快速展開。因此高利率情境可能延續較長時間。

降息 摩根 聯準會 通膨

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