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政院正式核派 臺北國稅局局長樓美鐘陞任賦稅署長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部14日公布最新人事動態，由於現任賦稅署署長宋秀玲將於16日退休，所遺職缺經行政院核派由該部臺北國稅局局長樓美鐘陞任，預計署長交接暨宣誓典禮訂16日舉行。

賦稅署署長宋秀玲2023年3月接掌賦稅署，因生涯規劃考量，今年初申請提前退休，退休日訂於7月16日。財政部正式公布接任人選，由臺北國稅局局長樓美鐘陞任。

樓美鐘畢業於逢甲大學財稅學系，經歷包括財政部賦稅署科長、專門委員、副組長、組長，財政部南區國稅局副局長、財政部財政資訊中心副主任、財政部財政人員訓練所所長、財政部賦稅署副署長、財政部中區國稅局局長，今年三月調任現任臺北國稅局局長。

國稅局 政院 財政部

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