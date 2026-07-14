政院正式核派 臺北國稅局局長樓美鐘陞任賦稅署長

長榮集團的遺產之爭延燒十多年，近日衍生內線交易的案外案，台北地檢署檢察官日前指揮調查局台北市調查處兵分十路前往長榮海運和巴拿馬長榮國際、長榮國際、長榮海運董事長張國華住所等地大規模進行搜索。在此同時，另一件事引發金融圈關注，張國華和妻子楊美珍的長榮海運持股信託，受託的是國泰世華銀行，接下來國泰世華銀會如何處理。

2026-07-14 09:00