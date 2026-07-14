台水邁向淨零碳排 獲 ISO 碳盤查國際驗證

為響應國家「2050淨零排放」政策並深化環境治理，台水公司14日表示，經濟部台灣自來水公司第五區管理處2024年度溫室氣體盤查作業，已正式通過第三方查證機構「財團法人金屬工業研究發展中心」查證，確認符合 ISO 14064-1：2018 國際標準。完成ISO溫室氣體盤查查證，是台水公司建立碳管理制度的重要起點，未來將在兼顧公共服務品質的前提下，審慎推動相關減碳措施，逐步提升環境治理能力，朝2050淨零排放目標穩健邁進。

台水公司說明，依盤查結果顯示，台水五區處2024年溫室氣體排放量約為26,199公噸二氧化碳當量（CO₂e），其中以外購電力為主要排放源，反映出供水系統營運對能源使用的依賴特性；透過本次盤查，已掌握排放來源及其分布情形，將作為後續節能改善與精進管理的重要依據，未來將以此為基礎，持續精進盤查制度與作業流程，並逐步擴展至其他區管理處，以建構更完整且一致的溫室氣體管理架構。

在減碳推動方面，台水公司強調，在確保供水穩定與水質安全的前提下，研訂「提升能源效率」、「發展綠色能源」、「推動綠色辦公」、「提供綠色服務」及「加強綠色生產及資源有效利用」等五大減碳策略，以及15項具體措施，穩健落實各項淨零策略。

台水指出，2025年度累計減碳量達10.1萬公噸CO₂e，較第一期5.3萬公噸CO₂e減碳目標值，成效顯著。台水公司近年將低碳理念導入供水營運與服務流程，透過降低漏水率、優化供水系統能效、導入AI智慧加藥與營運管理，以及淨水污泥再資源化等措施，提高資源使用效益並降低碳排放；更藉由ESCO節能改善計畫、擴增太陽光電與小水力發電設施，逐步提高再生能源使用比例；在日常營運亦落實綠色辦公、運具電動化及電子帳單等作為，將綠生活融入企業文化，在兼顧穩定供水與優質服務下，朝低碳供水與永續經營目標穩步邁進。

授證儀式今日在台水公司嘉義給水廠舉行，由金屬工業研究發展中心劉嘉茹董事長頒發查證意見書，台水公司李嘉榮董事長率團隊代表領證，成大產業永續發展中心亦受邀出席見證。展現台水公司接軌國際規範的碳管理制度，落實永續發展的具體成果。