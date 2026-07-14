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六成財務長想掌握企業決策 安永調查：實際主導關鍵投資僅25%

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

財務長希望從傳統的財務管理角色，進一步參與企業策略與價值創造，但實際影響力仍有明顯落差。安永調查顯示，60%財務長認為自己應主導企業價值創造，實際上卻僅有25%主導關鍵投資決策、26%主導價值驅動因素的討論，加上AI準備度與人才能力不足，恐影響企業未來成長。

安永14日發布《全球財務長DNA調查》指出，財務長雖然愈來愈希望參與企業核心決策，但多數仍未真正進入決策圈。除了主導投資與價值討論的比率偏低，也只有27%財務長認為，企業將財務部門視為價值創造的重要夥伴，顯示企業對財務長的角色期待，與其實際擁有的決策影響力仍有一段距離。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，財務長的角色正快速轉變，企業期待財務長不只負責衡量價值，也要能把財務分析與策略決策連結起來，協助企業在複雜且快速變動的環境中創造價值。

不過，現行價值衡量方式也成為財務長轉型的一大障礙。調查顯示，49%財務長認為，傳統財務指標難以衡量科技、數據、新型職務及長期投資所帶來的價值；另有50%認為，難以預估投資報酬率，是企業進行投資的重要阻礙。整體而言，有68%財務長認為，企業必須重新定義價值。

黃建澤指出，企業的價值來源愈來愈多元，而且往往需要較長時間才能顯現成果。如果仍只依賴傳統財務指標，財務長可能難以判斷投資真正帶來的效益，也不容易有效參與或主導決策。

AI準備不足則是另一項挑戰。調查發現，僅21%財務長認為財務部門的AI準備度已達領先或成熟水準，不到15%對運用AI等新技術具有信心，多數財務團隊對AI仍只有有限理解，尚未看見完整應用潛力。

儘管如此，財務長普遍看好AI在數據分析、成長預測及動態定價等領域的應用，其中49%看好AI協助數據分析，45%認為可用於成長預測。自認AI準備充分的財務長中，更有71%認為AI能應用在成長預測，顯示企業AI能力的差距，可能進一步拉大價值創造的差異。

財務團隊推動AI投資時，仍面臨多項實際障礙，包括61%認為數據品質有問題、51%難以清楚說明AI投資效益，另有50%面臨技能或資源不足。黃建澤認為，關鍵不只是企業有沒有導入科技，而是財務團隊是否具備理解、運用科技，並將分析結果轉化為決策的能力。

財務領導人才斷層也可能成為下一波風險。調查顯示，38%財務長認為，自己的轉型速度已超越財務團隊其他領導層；68%認為需要新的技能與領導方式，才能維持工作效能；另有50%希望加強財務團隊的領導力培訓，以降低未來接班風險。

安永建議，企業應重新設計價值衡量方式，讓財務長更深入參與關鍵投資決策，同時強化AI能力、數據基礎及人才技能，並把人才與企業文化列為核心工作。此外，也應提升跨部門合作與科技應用能力，加速培養財務領導人才及接班梯隊，重新調整職責與營運模式，讓財務部門真正轉向價值創造。

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