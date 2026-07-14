中市家庭所得成長六都第一 113年平均每戶可支配所得117.2萬年增4.91%

根據行政院主計總處公布113年家庭收支調查結果，台中市113年平均每戶可支配所得達117萬2,172元，較112年增加約5萬5,000元，年增率4.91%，居六都第一。

市府經濟發展局表示，此結果顯示近年市府持續推動招商引資、產業升級及重大建設等政策逐步展現成果，帶動城市經濟穩健成長，市民家庭所得也持續提升。

台中市經發局長張峯源指出，依據行政院主計總處統計，113年六都平均每戶可支配所得年增率，以台中市4.91%居冠，其次依序為高雄市4.84%、台南市3.97%、台北市2.57%、新北市1.94%及桃園市1.41%，顯示台中家庭所得成長速度居六都之首，也反映城市經濟發展動能持續增強。

張峯源表示，若拉長時間觀察，更可看出台中經濟穩健成長趨勢。依行政院主計總處家庭收支調查資料，108年台中市平均每戶可支配所得約108.3萬元，113年已提升至117.2萬元，五年間增加約9萬元。近年隨著招商投資、重大建設及產業升級效益逐步發酵，家庭所得持續成長，並於113年創下六都最高年增率。

張峯源說明，台中的成績更加難能可貴。依戶籍統計資料，108年底台中市戶數約101.7萬戶，至113年底已增加至約110.8萬戶，五年間增加約9.1萬戶，戶數成長率約8.9%，居六都第二高。

在家庭戶數持續增加、以及統計分母擴大的情況下，平均每戶可支配所得仍持續提高，且年增率勇奪六都第一，顯示家庭所得成長速度高於戶數增加速度，也反映城市整體經濟持續向上發展。

經發局指出，台中家庭所得持續提升，主要受惠於近年招商成果逐步發酵。市府積極推動招商引資，吸引半導體、精密機械、智慧製造、航太、AI及無人載具等高附加價值產業投資台中，創造更多優質就業機會。

同時，重大投資案陸續推動，也帶動供應鏈、營建工程、專業服務及零售消費等相關產業同步成長，逐步將產業發展成果轉化為市民家庭所得。

張峯源表示，市府經發局未來將持續推動重大投資、產業升級及招商引資，包括台積電中科二期等重大投資持續推進，中部科學園區產業聚落效益逐步發揮。

加上台中國際會展中心正式營運，將持續帶動展覽經濟、商務交流及消費商機，打造更完善的投資環境，吸引更多優質企業落腳台中，創造更多高品質就業機會，持續提升市民所得與生活品質。

中市家庭所得成長六都第一，113年平均每戶可支配所得117.2萬元、年增4.91%。中市經發局／提供