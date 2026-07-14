【重磅快評】民進黨無理卡桃園2年 藉輝達找到了下台階

台電兩年前宣布桃園以北不再核供5MW 以上的資料中心用電，桃園硬是被卡了兩年，但桃園市長張善政從未放棄爭取；立法院經濟委員會昨天到桃園考察，市府再提設置AI算力中心，盼解除供電限制，終獲經濟部長龔明鑫點頭，並說桃園市向來支持電力發展，放寬限制沒問題；其實桃園歷年來都是供電模範生，龔此刻鬆綁，更證明當初對桃園橫加的限制並不合理。

這個電力限供政策是由經濟部及台電共同拍板，台電董事長曾文生在2024年8月宣布，台電將針對「桃園以北」不再核供 5MW 以上的資料中心用電，理由是北部AI資料中心的用電需求集中，導致超高壓變電所與輸電線路面臨區域性壅塞；由於當時中央與藍營縣市正就缺電議題上展開政治攻防，卡桃園、卡張善政的聯想在政壇發酵。

張善政一度高分貝向中央開砲，怒轟中央宣稱「台灣不缺電」，台電卻又以北部供電不夠為由拒絕核准用電，難道北台灣不是台灣的一部分嗎？ 他感嘆不缺電已淪為政治口號，此舉對北部、特別是全力發展科技的桃園不公平，並譴責賴政府將手伸進產業，干預企業決策。

其實，張善政的訴求有理，桃園市用電量與供電量皆名列前茅，既是耗電大戶，也是發電巨人，契約容量 800KW 以上的工業用電大戶數量高居全國第一，單計工業用電更占全國16.7%，電力自給率排六都第二，高達 137.7%，有近38%的餘裕電力可支援鄰近縣市，發電充足卻被限電根本說不過去。

然而，經濟部及台電的理由也只說對一半，台灣現有運作及規劃中的36座資料中心內確實集中北部，有高達28座位於桃園及雙北，中部僅3座，南部有5座，但電力自給率偏低的地區僅及雙北，對桃園根本不適用，難怪張善政一直很有意見，但中央始終沒有正面回應，直到輝達總部落腳北士科，中央態度才有轉圜。

經濟部及台電為確保北士科輝達總部不會受到「台電核供5MW限制」的阻擋而面臨無電可用，近日推出專案審查制度，並為北士科園區擬定供電方案，只要能效與產業需求符合規範即可通過申請，桃園可以說是搭上輝達的順風車，終獲龔明鑫點頭。

要說桃園是搭上輝達的順風車，更精確來說，不如說中央也藉輝達找到了下台階。經濟部7月1日正式預告修正能源開發及使用評估準則，在此之前，5MW 限制只是純粹針對用電效率做審查，且桃園以北一律不核供，輝達總部落地後，修法增列「產業效益評估」五大指標，包含投資貢獻、就業人數、產業供應鏈效益、AI 生態系賦能、及資安韌性，等於宣告另鋪綠色通道，中央不合理卡桃園兩年，也就此解套，何況桃園的資料中心就設在電廠附近。

其實中央對桃園一直是「另眼相待」，除了資料中心用電限制，桃園市推全國國首創「可負擔住宅」政策，也被中央潑冷水；最近食安問題大爆發，衛福部石崇良更帶風向稱桃園及台中的副市長在院會中關切重新上架的問題，引發「修理地方」的質疑，結果遭桃園市副市長王明鉅強力反擊。

有意思的是，隔沒幾天，行政院長卓榮泰下令衛福部必須依據「分源分項、逐批確認、上下游核對」三原則，一周內完成下架油品的檢驗，並建立復售、重新上市的標準。這不是擺明賞了石崇良一巴掌？原來石崇良的當務之急正是王明鉅日前在問的事。

還記得之前石崇良不小心洩露卓揆曾指示致癌油相關產品下架「應該要再考慮」，外界認為石把卓拖下水，卓還挨告瀆職；如今卓反賞石一巴掌，看起來還真像報了老鼠冤。綠營人物之間動作不斷，還真是既微妙又諷刺。