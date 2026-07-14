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搶攻AI商機 台南推企業數位轉型補助及專家一對一輔導

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局串聯34家數位轉型供應商打造服務生態系，提供企業數位化、智慧化與創新轉型的多元完整解決方案。圖／台南市經發局提供
台南市經發局串聯34家數位轉型供應商打造服務生態系，提供企業數位化、智慧化與創新轉型的多元完整解決方案。圖／台南市經發局提供

因應人工智慧（AI）快速發展及產業數位轉型需求，台南市政府持續推動「115年台南市產業數位轉型應用計畫」，將於7月21日中午12時30分在台南文化創意產業園區3樓雙囍展演廳舉辦第三場說明會，除介紹數位轉型輔導及補助資源，也安排「AI與著作權的邂逅」專題演講，協助企業掌握AI應用趨勢與法律風險。

台南市長黃偉哲表示，生成式AI已成為企業提升營運效率、優化流程及創新服務的重要工具，但伴隨而來的著作權、智慧財產權及授權使用等議題，也成為企業導入AI時必須面對的挑戰。企業唯有在合法合規的基礎下運用AI技術，才能兼顧創新與法遵，建立健全的數位經濟環境，提升整體競爭力。

經發局指出，說明會將介紹今年度數位轉型應用計畫內容，包括數位診斷、專家輔導、技術導入及補助申請等服務，同時安排專家提供一對一諮詢，協助企業盤點需求、規劃轉型方向及申請補助，降低數位轉型門檻。

此外，活動也邀請眾勤法律事務所律師史洱梵，以「AI與著作權的邂逅」為題，分享AI生成內容的著作權歸屬、企業導入AI可能面臨的法律風險、智慧財產權保護及國內外發展趨勢，協助企業建立正確的AI應用觀念。

經發局表示，未來將持續透過數位轉型輔導、專家陪伴及技術媒合等措施，協助在地中小企業提升數位能力與市場競爭力，鼓勵企業善用AI及數位科技開創新商機，打造台南產業智慧升級新動能。7月21日說明會即日起開放報名，歡迎有意導入AI及數位轉型的企業踴躍參加。

第3場數位轉型推廣說明會聚焦在AI牽涉的著作權議題，目的是讓企業在合法合規的前提下使用AI導入智慧化。圖／台南市經發局提供
第3場數位轉型推廣說明會聚焦在AI牽涉的著作權議題，目的是讓企業在合法合規的前提下使用AI導入智慧化。圖／台南市經發局提供

設廠或設籍在台南的中小企業皆可提出數位轉型計畫，南市經發局會評選具落地潛力的10家給予每案最高20萬元補助，協助企業數位技術導入。圖／台南市經發局提供
設廠或設籍在台南的中小企業皆可提出數位轉型計畫，南市經發局會評選具落地潛力的10家給予每案最高20萬元補助，協助企業數位技術導入。圖／台南市經發局提供

台南 黃偉哲

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