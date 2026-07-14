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體感通膨 逾6成民眾看漲1年後生活成本

聯合報／ 記者洪安怡林海／台北報導
中研院經濟所昨發布民眾通膨預期調查，有逾六成民眾預期一年後生活成本將上升，其中食物開銷平均預期漲幅高達百分之十二點五四。記者季相儒／攝影
中研院經濟所昨發布民眾通膨預期調查，有逾六成民眾預期一年後生活成本將上升，其中食物開銷平均預期漲幅高達百分之十二點五四。記者季相儒／攝影

中央研究院經濟研究所昨天發布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，美伊戰爭爆發後推升國際能源價格，帶動民眾通膨預期升溫，超過六成民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅為百分之八點七七；其中交通與能源、食物的開銷平均預期漲幅都超過百分之十。

中研院經濟所指出，「台灣消費者預期與政策反應調查」其中一項主要內容為通膨預期調查，由於消費者物價指數（ＣＰＩ）變化與消費者實際感受存在落差，這項調查同時衡量ＣＰＩ與生活成本變化預期。中研院副院長彭信坤說，這項調查相當於是「體感物價」，他以氣象作比喻，官方預報氣溫是卅九度，民眾走出去的體感溫度卻是四十度。中研院透過預期調查，讓數據更貼近老百姓的真實感覺。

中研院經濟所表示，這次調查期間為今年三月十一日至廿九日。結果顯示，百分之六十三點一七的消費者預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅為百分之八點七七；其中交通與能源開銷及食物開銷（含外食）平均預期漲幅分別達百分之十五點八七、百分之十二點五四。

此外，百分之九十二點九一消費者預期一年後ＣＰＩ將上升，主要評估因素依序是大宗原物料可能上漲、關稅政策不確定性，以及最低工資調整。

中研院經濟所同時發布最新經濟預測，將今年ＣＰＩ年增率上修至百分之一點九五，逼近百分之二的通膨警戒線，生產者物價指數（ＰＰＩ）年增率也高達百分之十點六九。

由於當前ＰＰＩ與ＣＰＩ存在較大差距，外界憂心未來ＰＰＩ的漲幅是否傳導至終端物價。中研院經濟所副所長楊淑珺認為確實有可能，因為從原物料等上游成本上升，傳導到最終物價需要一段遞延時間。雖然目前國際油價已自四月的每桶一百多美元高點回落，但成本端可能尚未完全反映完畢，因此對於未來的物價壓力，無法過於樂觀地認為會因油價下跌而立刻獲得緩解。

至於是否需要採取「預防性升息」來因應物價壓力，楊淑珺表示，由於各產業的復甦與成長步調非常不同，一旦貿然升息，對於經營相對辛苦的傳統產業所帶來的負面衝擊與利息負擔，也必須納入整體的政策評估中。

中研院經濟所昨也將今年台灣經濟成長率預測值上修至百分之十點一六，較前次預測大調六點四五個百分點，是目前國內主要經濟智庫的最高預測值。中研院經濟所合聘研究員林常青指出，台美關稅相關衝擊逐步消除，加上全球對ＡＩ硬體的需求已超越傳統景氣循環，促成此次經濟成長率的驚人調幅。

對於產業「Ｋ型分化」的隱憂，林常青分析，目前整體產業均呈現向上提升趨勢，僅是各行業步調不一；台灣產業正處於「ＡＩ產業化」階段，未來更期待能邁向「產業ＡＩ化」，當務之急是政府編列相關預算，透過公協會體系積極協助中小企業與傳統產業引進ＡＩ技術，以順利進行數位轉型。

通膨 中研院 美伊戰爭 物價

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