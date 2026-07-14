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朝野支持 星鏈條款立院初審過關

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
立法院交通委員會審查電信管理法等修正草案，邀請數發部長林宜敬（右）、NCC代理主委陳崇樹（左）報告並備詢。記者曾學仁／攝影 曾學仁
立法院交通委員會審查電信管理法等修正草案，邀請數發部長林宜敬（右）、NCC代理主委陳崇樹（左）報告並備詢。記者曾學仁／攝影 曾學仁

立法院交通委員會昨初審通過被形容為「星鏈條款」的電信管理法第卅六條修正草案，未來經主管機關核准，低軌衛星業者有望不受現行外資直接持股百分之四十九及董事長須具本國籍等限制。

外界關注SpaceX旗下Starlink（星鏈）是否可望加速布局台灣，數位發展部長林宜敬表示，因台灣行動網路覆蓋率高達百分之九十九點九，星鏈對台灣市場興趣並不高；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹則說，修法後主管機關審查將更具彈性。

電信管理法第卅六條規定，公眾電信網路業者外國人直接持股不得超過百分之四十九、間接持股不得超過百分之六十，董事長須具本國籍。星鏈長期採取百分之百獨資模式，外界認為，外資持股限制是星鏈未能在台落地的主要障礙。

初審通過條文明定，申請以衛星通信技術設置使用電信資源的公眾電信網路者，經主管機關審酌國家安全、公眾電信網路安全、電信資源使用及電信產業發展等核准後，得不受董事長須具中華民國國籍及外資持股比率限制。陳崇樹備詢指出，若不修法，既有案件仍可依現行制度辦理，但「修法之後，它的彈性更大，有更多處理的空間」。

林宜敬說，台灣推動低軌衛星布局，目的並非取代現有４Ｇ、５Ｇ行動通訊，而是在重大災害或戰時維持通訊不中斷，「我們主要目的並不是平時，而是緊急狀況的時候需要。」他指出，政府希望衛星業者在台設置Gateway（地面接收站），但也必須考量海底光纜中斷時，衛星如何直接連接海外Gateway，相關技術問題仍待克服。

朝野多位立委多支持放寬法規彈性。國民黨立委黃健豪說，修法不是替星鏈量身打造，而是建立更具彈性的制度，讓具備低軌衛星能力的國際業者都有機會來台；民進黨立委林俊憲表示，去年風災造成台南部分地區通訊中斷，即使４Ｇ、５Ｇ覆蓋率高，極端情況下仍可能失去聯繫，因此低軌衛星備援具有實際需求。

不過，也有立委持保留態度。國民黨立委翁曉玲質疑，「這個條款就是為了馬斯克（SpaceX執行長）而修」，民進黨立委李昆澤也說，要放寬外資持股與負責人資格，但也應兼顧國家安全、司法調查及監理能力；民眾黨團總召陳清龍認為涉及國安與外資政策，不宜倉促處理，提議全案先「冷凍一個月」再協商。

陳崇樹 Starlink 林宜敬

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