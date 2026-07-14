中研院調查 生育率太低 高房價是關鍵

中研院經濟所昨（13）日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，對於台灣日趨嚴重的少子化現象，調查結果顯示，多數民眾認為，高房價是造成台灣低生育率的關鍵因素，政府除了釋放利多增加生養誘因外，更要抑制房價才有用。

中研院經濟所今年6月執行政策調查，針對民眾生養意願，初步未加權結果顯示，台灣民眾不願生養的前三大原因依序為「養育成本過高或薪資太低，經濟上無法負擔」、「房價過高」及「擔心原本生活模式被改變」。中研院經濟研究所研究員楊淑珺指出，調查顯示，除了高養育成本與低薪資，房價過高也是不願生養的重要因素，顯示政府在擬定改善少子化政策時，應同步考量平抑房價的長期措施。

政府先前宣布推出成長津貼，0至18歲每人每月發放5,000元，對此，僅12％消費者認為可增加生養誘因，35％消費者認為，即便每月津貼1萬元都不足以構成生養誘因。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任認為，對於年輕人來說，工作地點若在台北大多只能租房，心裡沒有穩定感就不敢生小孩，這些影響確實存在，但不見得嚴重，另一個生育率低的原因，可能還是社會風氣，年輕人喜歡過自己生活。