快訊

致癌油食安風暴延燒 卓揆提產品重新上架3原則

今高溫飆38度防午後強對流 吳德榮：海神颱風難增強、壽命短

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院調查 生育率太低 高房價是關鍵

經濟日報／ 記者林海／台北報導

中研院經濟所昨（13）日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，對於台灣日趨嚴重的少子化現象，調查結果顯示，多數民眾認為，高房價是造成台灣低生育率的關鍵因素，政府除了釋放利多增加生養誘因外，更要抑制房價才有用。

中研院經濟所今年6月執行政策調查，針對民眾生養意願，初步未加權結果顯示，台灣民眾不願生養的前三大原因依序為「養育成本過高或薪資太低，經濟上無法負擔」、「房價過高」及「擔心原本生活模式被改變」。中研院經濟研究所研究員楊淑珺指出，調查顯示，除了高養育成本與低薪資，房價過高也是不願生養的重要因素，顯示政府在擬定改善少子化政策時，應同步考量平抑房價的長期措施。

政府先前宣布推出成長津貼，0至18歲每人每月發放5,000元，對此，僅12％消費者認為可增加生養誘因，35％消費者認為，即便每月津貼1萬元都不足以構成生養誘因。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任認為，對於年輕人來說，工作地點若在台北大多只能租房，心裡沒有穩定感就不敢生小孩，這些影響確實存在，但不見得嚴重，另一個生育率低的原因，可能還是社會風氣，年輕人喜歡過自己生活。

房價 少子化 生育率

延伸閱讀

中研院：通膨預期升溫 民眾估1年後生活成本漲8.77%

中研院上修今年CPI 至1.95% 逾六成民眾憂生活成本大增

中研院建置經濟預測與資料平台 8月底上線

聯合報黑白集／股市漲停，出生跌停

相關新聞

體感通膨 逾6成民眾看漲1年後生活成本

中央研究院經濟研究所昨天發布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，美伊戰爭爆發後推升國際能源價格，帶動民眾通膨預期升溫，超過六成民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅為百分之八點七七；其中交通與能源、食物的開銷平均預期漲幅都超過百分之十。

大交棒時代…企業傳承布局 經營權重組

ＡＩ浪潮帶動台股創高，也讓台灣企業主手中股權價值快速膨脹。不過，資產重估背後，更大的問題正浮上檯面：台灣大量一代企業主正同步進入交棒階段。專家指出，這波「大交棒時代」不能只理解為財富傳承，也不是單純找出誰來接董事長，而是企業經營權、家族股權、決策班底與治理模式全面重組。

中研院：今年GDP成長上看10.16% 大幅上修預測

中研院經濟所昨（13）日發布最新預測，將今年台灣經濟成長率上修至10.16%，較去年底預測激增6.45個百分點，是目前國內主要經濟智庫最高預測值，也宣告台灣經濟迎來高速擴張期。

CPI 年增率升至1.95% 逼近2%通膨警戒線

中研院經濟所昨（13）日上調今年消費者物價指數（CPI）年增率預測至1.95%，逼近2%通膨警戒線。最新消費者調查更顯示，受中東戰事影響，63.1%民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅達8.77%，92.9%預期一年後通膨將持續走高，反映民眾對通膨預期心理正急遽升溫。

國安基金結算 賺進百億

國家金融安定基金昨（13）日召開第2季例會，宣布已於5月6日全數出清持股，股票處分淨利加計現金股利，合計獲利百億元，達100.8億元，其中股票獲利98.6億元，報酬率約81%，寫歷史第二高紀錄。

中研院調查 生育率太低 高房價是關鍵

中研院經濟所昨（13）日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，對於台灣日趨嚴重的少子化現象，調查結果顯示，多數民眾認為，高房價是造成台灣低生育率的關鍵因素，政府除了釋放利多增加生養誘因外，更要抑制房價才有用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。