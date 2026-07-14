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CPI 年增率升至1.95% 逼近2%通膨警戒線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

中研院經濟所昨（13）日上調今年消費者物價指數（CPI）年增率預測至1.95%，逼近2%通膨警戒線。最新消費者調查更顯示，受中東戰事影響，63.1%民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅達8.77%，92.9%預期一年後通膨將持續走高，反映民眾對通膨預期心理正急遽升溫。

中研院去年底預測今年CPI年增1.6%。根據國內各主要機構預測，多數認為今年CPI年增率將逼近2%，目前以台經院4月預測的1.89%最低，最高則是中經院同月預測的1.98%。

中研院經濟所副所長楊淑珺分析，雖然國際油價已自4月時每桶100多美元的高點回落，但從原物料等上游成本上升，傳導到下游最終的消費物價，會有一段遞延時間，目前成本端可能尚未完全反映，對於未來物價壓力，無法過於樂觀認為，會因油價下跌而立刻獲得緩解。

至於央行是否需採取「預防性升息」？楊淑珺表示，升息決策除須考量物價，還須顧及各產業復甦與成長步調不同，一旦貿然升息，對傳產將帶來負面衝擊與利息負擔，須納入整體評估。

中經院 消費者物價指數 通膨

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