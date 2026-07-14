快訊

致癌油食安風暴延燒 卓揆提產品重新上架3原則

今高溫飆38度防午後強對流 吳德榮：海神颱風難增強、壽命短

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院：今年GDP成長上看10.16% 大幅上修預測

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
中研院經濟所13日發布最新預測，將今年台灣經濟成長率上修至10.16%，較去年底預測激增6.45個百分點，是目前國內主要經濟智庫最高預測值，也宣告台灣經濟迎來高速擴張期。 歐新社
中研院經濟所13日發布最新預測，將今年台灣經濟成長率上修至10.16%，較去年底預測激增6.45個百分點，是目前國內主要經濟智庫最高預測值，也宣告台灣經濟迎來高速擴張期。 歐新社

中研院經濟所昨（13）日發布最新預測，將今年台灣經濟成長率上修至10.16%，較去年底預測激增6.45個百分點，是目前國內主要經濟智庫最高預測值，也宣告台灣經濟迎來高速擴張期。

中研院經濟所合聘研究員林常青指出，去年底發布預測時，市場因台美關稅協商尚未塵埃落定，如今關稅走向大致底定，相關衝擊疑慮逐步消除，加上全球對AI硬體需求已超越傳統景氣循環，促成本次上調。

林常青表示，目前高階晶片、伺服器及顯卡等出貨動能維持高速成長，帶動民間投資顯著擴增，政府積極推動「AI新十大建設」也為投資注入新一波活水。在內需消費方面，受惠於股市創新高帶來的財富效果，及國內外旅遊熱潮不減，預期國內需求與國外淨需求對今年經濟成長貢獻，將各達5.03與5.13個百分點。

按季表現來看，中研院經濟所初估，今年1至4季經濟成長率分別為14.55%、8.75%、10.9%與7.01%。主要經濟指標方面，民間消費預估年增3.6%、政府消費年增5.01%，固定資本形成則大幅年增8.59%。物價部分，消費者物價指數（CPI）年增率預估為1.95%，維持在2%的通膨警戒線下方。

AI熱潮持續加溫台灣經濟成長，但也引發產業「K型分化」的隱憂。林常青分析，目前整體產業均呈現向上提升趨勢，但各行業步調不一，部分高速成長、部分相對持平。

儘管台灣經濟持續上揚，林常青示警，未來仍有四大不確定因素須保持密切關注，首要是「AI投資是否能持續」；其次為「美國貨幣與貿易政策的潛在影響」；第三是「地緣政治風險與供應鏈重組走勢」；最後則是「中國大陸經濟成長仍面臨挑戰」，這些變數都將牽動台灣下半年的經濟走向。

關稅 伺服器 投資

延伸閱讀

中研院看台灣景氣如「旭日更升」點出民間消費2大動能

中研院上修今年CPI 至1.95% 逾六成民眾憂生活成本大增

中研院：通膨預期升溫 民眾估1年後生活成本漲8.77%

太空產業、光通訊 投資重頭戲

相關新聞

體感通膨 逾6成民眾看漲1年後生活成本

中央研究院經濟研究所昨天發布最新「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，美伊戰爭爆發後推升國際能源價格，帶動民眾通膨預期升溫，超過六成民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅為百分之八點七七；其中交通與能源、食物的開銷平均預期漲幅都超過百分之十。

大交棒時代…企業傳承布局 經營權重組

ＡＩ浪潮帶動台股創高，也讓台灣企業主手中股權價值快速膨脹。不過，資產重估背後，更大的問題正浮上檯面：台灣大量一代企業主正同步進入交棒階段。專家指出，這波「大交棒時代」不能只理解為財富傳承，也不是單純找出誰來接董事長，而是企業經營權、家族股權、決策班底與治理模式全面重組。

中研院：今年GDP成長上看10.16% 大幅上修預測

中研院經濟所昨（13）日發布最新預測，將今年台灣經濟成長率上修至10.16%，較去年底預測激增6.45個百分點，是目前國內主要經濟智庫最高預測值，也宣告台灣經濟迎來高速擴張期。

CPI 年增率升至1.95% 逼近2%通膨警戒線

中研院經濟所昨（13）日上調今年消費者物價指數（CPI）年增率預測至1.95%，逼近2%通膨警戒線。最新消費者調查更顯示，受中東戰事影響，63.1%民眾預期一年後生活成本將上升，平均預期漲幅達8.77%，92.9%預期一年後通膨將持續走高，反映民眾對通膨預期心理正急遽升溫。

國安基金結算 賺進百億

國家金融安定基金昨（13）日召開第2季例會，宣布已於5月6日全數出清持股，股票處分淨利加計現金股利，合計獲利百億元，達100.8億元，其中股票獲利98.6億元，報酬率約81%，寫歷史第二高紀錄。

中研院調查 生育率太低 高房價是關鍵

中研院經濟所昨（13）日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，對於台灣日趨嚴重的少子化現象，調查結果顯示，多數民眾認為，高房價是造成台灣低生育率的關鍵因素，政府除了釋放利多增加生養誘因外，更要抑制房價才有用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。