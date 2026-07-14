中研院：今年GDP成長上看10.16% 大幅上修預測

中研院經濟所昨（13）日發布最新預測，將今年台灣經濟成長率上修至10.16%，較去年底預測激增6.45個百分點，是目前國內主要經濟智庫最高預測值，也宣告台灣經濟迎來高速擴張期。

中研院經濟所合聘研究員林常青指出，去年底發布預測時，市場因台美關稅協商尚未塵埃落定，如今關稅走向大致底定，相關衝擊疑慮逐步消除，加上全球對AI硬體需求已超越傳統景氣循環，促成本次上調。

林常青表示，目前高階晶片、伺服器及顯卡等出貨動能維持高速成長，帶動民間投資顯著擴增，政府積極推動「AI新十大建設」也為投資注入新一波活水。在內需消費方面，受惠於股市創新高帶來的財富效果，及國內外旅遊熱潮不減，預期國內需求與國外淨需求對今年經濟成長貢獻，將各達5.03與5.13個百分點。

按季表現來看，中研院經濟所初估，今年1至4季經濟成長率分別為14.55%、8.75%、10.9%與7.01%。主要經濟指標方面，民間消費預估年增3.6%、政府消費年增5.01%，固定資本形成則大幅年增8.59%。物價部分，消費者物價指數（CPI）年增率預估為1.95%，維持在2%的通膨警戒線下方。

AI熱潮持續加溫台灣經濟成長，但也引發產業「K型分化」的隱憂。林常青分析，目前整體產業均呈現向上提升趨勢，但各行業步調不一，部分高速成長、部分相對持平。

儘管台灣經濟持續上揚，林常青示警，未來仍有四大不確定因素須保持密切關注，首要是「AI投資是否能持續」；其次為「美國貨幣與貿易政策的潛在影響」；第三是「地緣政治風險與供應鏈重組走勢」；最後則是「中國大陸經濟成長仍面臨挑戰」，這些變數都將牽動台灣下半年的經濟走向。