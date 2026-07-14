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國安基金結算 賺進百億

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

國家金融安定基金昨（13）日召開第2季例會，宣布已於5月6日全數出清持股，股票處分淨利加計現金股利，合計獲利百億元，達100.8億元，其中股票獲利98.6億元，報酬率約81%，寫歷史第二高紀錄。

國安基金昨日公布第九次護盤任務最終成果，自去年4月8日啟動至今年5月6日全數出清持股，處分退場期間共114日。股票處分淨利98.6億元，加計進場標的獲配現金股利合計獲利100.8億元；扣除融資利息及委託券商相關費用，淨利99.32億元，報酬率約81%，寫歷史第二高紀錄。

國安基金第九次護盤的背景為，台股受美國宣布實施對等關稅政策影響，2025年4月7日下跌2,065點，跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，並於4月8日續跌772.4點，跌幅4%，市場投資信心明顯不足；國安基金進場後持續採行穩定股市措施，至今年1月12日退場，加權指數上漲至30,567點，累計上漲12,107點，漲幅65.5%，充分發揮基金運用效益達成安定市場功能。

本次任務期間自2025年4月9日至2026年1月12日，共279日，為史上最長護盤紀錄。處分退場期間自今年1月13日至5月6日，共114日。財務效益方面，處分持股淨現金收入221.1億元。買入股票成本122.5億元。買賣股票處分淨利98.6億元。

加計基金本次進場標的獲配現金股利1.98億元，合計獲利100.8億元；扣除融資利息費用1.08億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.18億元，總計淨利99.32億元。

退場執行自1月13日起，國安基金強調於兼顧穩定市場股價與流動性考量下陸續出售持股，並於5月6日順利完成退場，處分期間台股正向平穩上漲，退場期間累計漲10,571點，漲幅34.5%，並未對股市造成負面影響。

國安基金官員表示，這一次護盤難度還好，相較之下第八次護盤期間全球處於升息循環較辛苦，此次台灣基本面屬有基之彈，去年經濟成長率8.7%，今年預估9.64%。

國安基金 基金 國家金融安定基金

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